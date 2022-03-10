中國新冠感染確診單日超過400例 創兩年新高

中國/新冠

中國周四有超過400例新冠確診病例，幾乎是昨天的兩倍，創兩年來的新高。這些新冠患者分布在15個省份，主要集中在吉林、山東和上海等地。

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中國周四新增確診新冠感染病例528例，其中境外輸入病例126例，本土病例402例。

中國今天感染傳染性極強的新冠變異病毒奧密克戎的人數幾乎是昨天的兩倍，也創兩年來感染人數的新高。患者分布在15個省份，主要集中在與朝鮮接壤的吉林、山東的青島和上海等地。

據中國國家衛健委網站消息，周四新增本土無癥狀感染者也升至435例。

此前中國總理李克強在上周六兩會的年度報告中表示，中國應“不斷優化”抗擊疫情措施。

自從2019年的年底從中國武漢爆發新冠疫情以來，在2020年3月中國感染新冠人數達到高峰。

中國政府實施了封城的嚴格清零政策，雖然控制了新冠疫情的快速傳播，但是中國也付出了高昂的社會和經濟代價，一旦出現一個新冠感染病例，政府就採取大規模嚴管檢測和控制措施。

2020 年從1月到4 月中國政府對新冠疫情大流行的第一個中心城市武漢進行全面的封城隔離，也是中國實施的最長、最廣泛的遏制疫情措施。

同年10月開始，只要出現幾例新冠感染病例，中國地方政府就會對超過1千萬居民的大都市進行全民檢測。

最近，在2021年 12 月對有超過1300萬人口的西安施了嚴格檢測和封城措施，多名孕婦和危重病人因遭醫院拒診也激起了民憤。