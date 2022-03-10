俄外長：普京不排除與澤連斯基會面 拜登與埃爾多安通電話

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俄羅斯外長拉夫羅夫在與烏克蘭外長會談後表示，俄羅斯總統普京"不反對與烏克蘭總統澤連斯基見面討論'特定'議題"。烏克蘭外長庫列巴表示，談判在停火方面"沒有任何進展"。美國總統拜登與土耳其總統埃爾多安周四通了電話。

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根據土耳其總統府新聞局的聲明，報道與埃爾多安在通話中討論了地區事態發展，包括俄羅斯與烏克蘭之間的衝突，以及土耳其與美國的雙邊關係。

聲明引述埃爾多安表示，由於土耳其開開闢信任渠道，使俄羅斯與烏克蘭兩國的外長有機會直接對話，組織了有關會議在外交上已算是一次勝利。

法新社消息，俄羅斯外長拉夫羅夫與烏克蘭外長庫列巴，周四在土耳其外交部長恰武什奧盧的主持下，在土耳其南部的海濱度假勝地安塔利亞舉行會談。

庫列巴表示，“我們討論了停火，但在這個議題上沒有取得任何進展”，不過他補充說，“希望”能夠繼續與俄羅斯方面舉行談判。

庫列巴表示，拉夫羅夫告訴他，俄羅斯“將繼續其(侵略）行動，直到我們接受其投降要求”，他說，“烏克蘭沒有投降，也不會投降”。

俄羅斯外長拉夫羅夫表示，俄羅斯“不打算攻擊其他國家”並且“沒有攻擊烏克蘭”，他表示要繼續與烏克蘭對話。

在與烏克蘭外長會談後，拉夫羅夫稱，普京不反對與烏克蘭總統澤連斯基見面討論"特定"議題。

烏克蘭副總理韋列舒克接受節目訪問時表示，俄羅斯提出的和談條件是"承認克里米亞、承認分離分子的共和國（烏東）為獨立國家"，她表示，"絕對不可能"，並稱"隻有一個議題需要討論，就是俄羅斯投降"。

與此同時，德國總理朔爾茨和法國總統馬克龍周四在電話中要求俄羅斯總統普京，立即停止在烏克蘭的戰鬥。

據德國政府消息人士，"德國和法國要求俄羅斯立即停火"，同時"堅持，任何化解這項危機的方案都必須透過烏克蘭和俄羅斯之間的談判進行"。

法國總統府愛麗舍宮也發表聲明稱，三國領導人商定，未來幾天保持密切聯繫。