俄軍裝甲車逼進基輔東北大門繼續包圍行動

烏克蘭/俄羅斯/基輔/烏克蘭戰事

俄羅斯軍隊的裝甲車周四逼進烏克蘭首都基輔的東北大門，繼續俄軍的包圍行動；而大批難民繼續逃離烏克蘭，歐盟面臨迎接"數百萬"難民的巨大挑戰”。

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法新社消息，法新社的戰地記者周四看到斯凱賓村升起濃煙，該村距離首都東北部大門烏克蘭軍隊最後一道防線僅有幾百米。俄羅斯坦克已經抵達首都北部和西部郊區。

據烏克蘭總參謀部稱，俄羅斯軍隊在繼續實施包圍首都基輔的“進攻行動”，同時在東部的伊齊烏姆、蘇梅和奧赫蒂爾卡等其他戰線，以及頓涅茨克和紮帕羅傑地區發起進攻。

基輔市長克里契科周四透露，自從俄羅斯發動侵略以來，半數市民已經撤離。

法新社報導，克里契科告訴烏克蘭電視台："根據我們掌握的資訊，1/2的基輔市民已經離開首都。目前已有接近200萬人離開。"他還說："基輔已經轉變成一座堡壘。每條街道、每棟建築、每道關卡都已經修築防禦工事。"

基輔州州長庫列巴（Oleksiy Kuleba）周四接受當地電視台訪問時表示，周三有超過1萬人從基輔周邊的村落和城鎮撤離。

烏克蘭總統澤連斯基周四表示，約有3萬5000名烏克蘭人周四從蘇米（Sumy）、安赫德（Energodar）與基輔地區的城鎮設立的3條人道走廊撤出，他還說有關當局打算周五開通另外6條撤離通道。

法新社報導，馬立波市長說，馬立波被圍困了一個多星期，已有1200多名平民死亡。

烏克蘭國際傳真社稍早引述總統辦公室副主管提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）說法報導，截至目前共有約4萬8000名烏克蘭人從人道走廊撤離，大多數是從蘇米離開。

聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）估計，烏克蘭難民約有210萬到220萬人。

據波蘭邊防衛隊周三說，自從俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，共有143萬名烏克蘭人已逃入波蘭境內。聯合國兒童基金會也指出，同一時期有100多萬名烏克蘭兒童逃往鄰國。

波蘭邊防衛隊推文表示，約有11萬7600人在周三跨越邊界進入波蘭。周四上午6時，約有2萬2000人進入波蘭。

聯合國兒童基金會執行董事羅塞爾（Catherine Russell）表示，俄軍入侵烏克蘭至今不到兩周期間，已有100萬名以上兒童從烏克蘭逃到鄰近國家。