生化實驗室陰謀 趙立堅為俄羅斯幫腔 美國警告中俄造謠

俄羅斯侵烏戰爭

中國外交部發言人趙立堅在新聞發布會上。

美國周三譴責中俄兩國“故意製造謠言”，散步所謂美國在烏克蘭擁有生化武器實驗室，美方反而擔心，俄羅斯會在烏克蘭使用這一被禁止的生化武器。

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美國國務院發言人普萊斯周三聲明，克里姆林宮有意傳播所謂美國在烏克蘭從事生化武器試驗的謠言，我們同時看到，中國的一些負責人也在為這種陰謀論幫腔。

的確，曾暗示美國軍人把新冠病毒帶到武漢的中國外交部發言人趙立堅，3月8日在外交部例行記者會上對所謂“美駐烏使館已緊急刪除涉及實驗室的信息“的傳言大肆發揮，稱“美國在烏克蘭的生物實驗室存儲了大量危險病毒”，並指俄羅斯軍隊在烏克蘭發現了“美國利用這些設施開展軍事計畫”。趙立堅還稱，“美國在烏克蘭的生物軍事活動只是冰山一角。“他還質問：”美國真正的意圖是什麼？“

俄羅斯國防部發言人3月6日聲稱，烏克蘭緊急掩蓋了五角大樓資助烏克蘭進行軍事生物項目的痕跡，緊急銷毀疫鼠疫，炭疽，兔熱病，霍亂和其他致命疾病等這些特別危險疾病病原體的文件。

美國國務院發言人普萊斯指出，俄羅斯製造針對第三國的謠言並非第一次。儘管這些謠言多次被揭穿，還在故意散播。

針對美國外交三號人物維多利亞-努蘭德國會聽證時“烏克蘭有生物研究設施“的說法，普萊斯表示，我們現在擔心的是俄羅斯軍隊可能試圖控制這些設施，美方正在與烏克蘭合作，設法不要讓這些敏感物資“落到莫斯科手上”。

星期三，白宮發言人也表示，現在，俄羅斯散播了自己製造的謠言，中國似乎也在緊跟着散播，我們應該密切監視俄羅斯在烏克蘭使用生化武器的可能性。

發言人表示，與俄羅斯相反，美國完全遵守國際禁止生化武器條約。西方指責俄羅斯用毒品毒害異見人士，為了支持敘利亞阿薩德政權，多次藉助於生化武器。