眾叛親離的德國前總理施羅德 普京會答應您什麼

俄羅斯侵烏戰爭

德國前總理施羅德和夫人這個周四經由土耳其抵莫斯科，進入克里姆林宮，與“老朋友”普京見面。他想勸說普京停戰嗎？他能做到嗎？

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法國世界報此前報道說，俄羅斯侵烏戰爭爆發後，施羅德淪落為光身子的國王，從來也沒有這樣孤立!

說的是這位1998-2005擔任德國總理的人物，後來成了俄羅斯國營能源大公司向德國投資的院外集團的首領，俄烏戰爭爆發後，拒絕辭去在俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）下屬的全資子公司、北溪天然氣管道公司（Nord Stream AG）股東委員會主席和俄羅斯石油公司（Rosneft）監事會主席的職務。

這次他去俄羅斯做什麼？政治新聞網站Politico稱，77歲的施羅德是受烏克蘭之邀專程前往克里姆林宮，希望在莫斯科與基輔之間搭橋。

但是德國肖爾茨政府對此並不知情，正在巴黎凡爾賽宮出席歐盟峰會的德國總理肖爾茨，不願就此作任何評論。

侵烏戰爭爆發以來，施羅德因與普京的特殊關係遭遇很大的壓力，特別是他出身的黨—目前執政的社民黨要他辭去在俄羅斯公司的所有職務，被他拒絕，他的四名合作者於於3月一日一起辭職。

最讓人想不到的是他的親信一一背離而去，為他寫了二十多年發言稿的辦公室主任馮克（Albrecht Funk）勸他辭去在俄羅斯國營公司的職務，遭到拒絕後憤然辭職。施羅德的前政府發言人貝拉·安達（Béla Anda）也宣布停止與施羅德多年合作的播客。

施羅德至今沒有公開點名譴責普京，德國有影響力的納稅人協會要求收回國家對這位前總理的資助。施羅德可能還會失去漢諾威榮譽公民稱號，還有可能被社民黨開除，就連德國海瑞克集團和瑞士榮格集團也宣布終結與施羅德的合作。

施羅德缺錢嗎？作為前總理，施羅德除了每月7000歐元的退休金，他在國會還有辦公室和助理，每年納稅人為此付出407000歐元。

當然，與俄羅斯公司擔任職務的收入相比，這都不算什麼。俄羅斯石油公司每年付給他60萬歐元，北溪公司每年付給他25萬歐元。錢之外，還有什麼？比如克里姆林宮的奢華款待？

施羅德就這樣陷入醜聞，引發兩個疑問，一個涉及施羅德個人，他為什麼不管給他的國家和他的親友帶來多大的損害，如此頑固地保護與獨裁者普京的“友誼”？法國世界報援引一些觀察家分析，某些個人因素可能起了作用，施羅德出身貧寒，因雄心勃勃，終於登上國家領導人的峰巔，把“忠誠”和“友誼”看得高於一切，拒絕向壓力讓步。其實，恰恰是他的出身曾使他在一個相當長的時間備受欣賞，他說話直爽，帶着平民階層的光環，但是，現在，所有的人都唯恐不能棄之而去。

另一個問題涉及他的政黨---社民黨，它與俄羅斯的關係，以及通過它與整個德國的關係。為什麼要在歐洲發生一場血腥戰爭才能對普京政權的專制和日益暴力的特徵做出適當的反應？從勃蘭特總理制定“東方政策”以來，（“東方政策”）（1969-1974 年），施羅德帶動下的社民黨的立場是建設歐洲不能沒有俄羅斯。

自從俄羅斯侵烏以來，德國所有與俄羅斯的特殊關係都在崩潰，北溪二號被迫中止，其他俄國在德國的管道，則永遠地失去了信譽。普京攻擊烏克蘭，瞬間失去了歐洲最重要的支持者---德國。

現在施羅德來到了克里姆林宮，他能說服普京停戰嗎？在俄羅斯侵略軍每天都在轟炸烏克蘭，每一刻都有平民死去的殘忍時刻，施羅德還需要這樣一個嗜血的“私人朋友”嗎？