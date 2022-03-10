臉書將允許部分國家用戶呼籲對俄實施暴力和希望普京之死

路透社得到的內部信件顯示，在俄羅斯侵烏背景下，臉書集團將允許一些國家的用戶在Facebook和Instagram發送暴力抵抗俄羅斯人，俄羅斯軍隊的消息，還暫時允許發送希望俄羅斯總統普京及白俄羅斯總統盧卡申科死亡的消息。

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路透社援引多封內部信件報道，元平台(Meta)社交集團將臨時允許在俄羅斯、烏克蘭和波蘭在內的一些國家的用戶張貼一些希望俄羅斯總統普京或他的同行白俄羅斯同行盧卡申科死亡的帖子。

所有關於俄羅斯和白俄羅斯兩位領導人的信息將被允許貼出，除非帖子中點名了其他目標或包含兩個可信度的指標，如死亡的地點或方法。

內部文件稱，如果帖子明確提到烏克蘭的戰爭，針對俄羅斯使用暴力的呼籲將不會受到審查。但這並不適用於戰俘。

元平台的這些臨時性的審核政策的變化同樣適用於拉脫維亞、立陶宛、愛沙尼亞、波蘭和斯洛伐克。匈牙利、羅馬尼亞、俄羅斯和烏克蘭。

宣稱對烏克蘭發動“非軍事化”“特殊行動”的俄羅斯，上周宣布在俄羅斯全境封閉臉書，理由是臉書限制俄羅斯媒體進入其網絡，推特也宣布遭受俄羅斯方面的限制。

自俄羅斯侵烏戰爭爆發後，眾多的社交媒體採取了禁止俄羅斯官媒RT電視台及俄羅斯衛星通訊社進入的措施。

臉書的內部信件還顯示，允許稱讚亞速營的帖子登陸，亞速營是烏克蘭一個極右的準軍事組織。

臉書尚未對路透社的上述消息予以置評。