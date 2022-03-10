馮德萊恩：歐盟擬在2027年停止使用俄羅斯石油天然氣

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歐盟將為擺脫俄羅斯能源設定最後期限：歐盟委員會主席馮德萊恩周四表示，歐盟委員會將提出一項計畫，使歐盟到2027年不再使用俄羅斯的石油及天然氣。而美國白宮發布通告，將高通脹歸咎俄羅斯總統普京的軍事行為。

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法新社消息，歐盟27國領導人周四法國凡爾賽舉行峰會，烏克蘭危機、逐漸擺脫對俄羅斯能源依賴是峰會的主要議題。歐盟委員會主席馮德萊恩會後在推特上發文表示，歐盟應在2027年停止使用俄羅斯的石化能源。馮德萊恩表示，將在5月中旬提交實現這一目標的具體計畫。

俄羅斯是歐盟最大天然氣和原油供應國。俄羅斯入侵烏克蘭升級後，美國和英國已於近期相繼宣布停止從俄羅斯進口能源。歐盟領導人周四凡爾賽峰會，旨在為歐洲擺脫俄羅斯能源依賴尋求一致方案。

路透社引述歐盟會議文件，指歐盟計畫逐步停止購買俄羅斯能源，同時不會立即為烏克蘭提供成員國身份。

會議宣言草案重點提及目前的俄烏局勢，認為"對歐洲歷史構成結構轉變"。報道指草案提到面對日益增長的不穩定局勢、戰略競爭及安全威脅，歐盟決定承擔更多責任，並採取進一步決定性步驟，建設歐洲主權，減少歐盟國家對其他國家的依賴，並為2030年設計一個新的增長及投資模式。

報道並說，草案提出歐盟領導人將向烏克蘭提供強而有力的支援，以表明烏克蘭的未來取決於歐盟，但允許烏克蘭通過任何快速通道加入歐盟的可能性不大。

另據報道，美國勞工統計局周四發布數據顯示，美國的消費者價格指數2月增長0.8%，並在過去12個月中上漲了7.9%，創下40年來的新高。對此，白宮發布通告，將高通脹水平歸咎俄羅斯總統普京的行為。

白宮在通告中稱，"通脹報告提醒人們，美國國民的預算因物價上漲而捉襟見肘，美國家庭開始感受到'普京漲價'（Putin's price hike）的影響。本月通脹的一個重要因素是石油和能源價格上漲，這是源於市場對普京激進行動的反應"。

美國總統拜登通過公告表示，"正如我此前所講，當我們對普京的無端戰爭實施嚴厲制裁時，美國國內也將承受代價，但美國人民可以知道這一點：我們讓普京及其親信付出的代價，遠比我們面臨的代價更具破壞性"。

拜登在公告中稱，為了遏制油價，他已經於上周決定釋放6,000萬桶石油儲備，已協調盟國共同行動，並正通過推動競爭從而令巨頭企業降低價格。拜登在公告中重點強調，讓美國政府預算赤字得以在2015年來首次削減。