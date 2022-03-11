國際殘奧委員會主席仍在等待中國央視解釋或道歉

北京冬殘奧/烏克蘭/俄羅斯

國際殘奧委員會（IPC）主席周四表示，他仍在等待中國國營電視台在上個星期五北京冬奧會開幕期間對他的反戰演講進行明顯的審查後做出解釋。國際殘奧委員會官方以及帕森斯多次表示期待中國央視的回應解釋。

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據國際殘奧委員會（IPC）主席安德魯-帕森斯10日告訴法新社，央視沒有回應國際殘奧會的問題，也沒有承諾周日在殘奧會閉幕式（3月4日至13日）期間不會再發生類似事件。

據帕森斯說："我們仍在等待聽取他們的立場或解釋。"讓我們等着聽他們怎麼說。"

在俄羅斯入侵烏克蘭的背景下，帕森斯在北京著名的 "鳥巢 "奧林匹克體育場，以提及這一衝突作為他此屆冬季殘奧會開幕式講話的開場。帕森斯在儀式上用英語說："21世紀是對話和外交的時代，而不是戰爭和仇恨的時代。帕森斯說："奧林匹克休戰（......）必須得到尊重和遵守，而不是違反，"然後他以 "和平！"的呼聲結束了他的熱烈演講。

據法新社發自張家口的報道稱，但當日在中央電視台的廣播中，他的話被刪禁了，主持人只提供了一個摻水的中文版本。

作為俄羅斯的盟友，中國沒有譴責俄羅斯對烏克蘭的入侵，也沒有呼籲莫斯科撤回其軍隊。

但北京殘奧會在來自俄羅斯和白俄羅斯--一個正在幫助俄羅斯軍隊入侵烏克蘭的國家--的運動員的爭議中開始。國際殘奧會最初在上周三允許他們參賽，但在幾個國家殘奧會委員會的壓力下，第二天就推翻了決定，令所有人感到驚訝。

帕森斯稱，"我不認為這是一個令人尷尬的逆轉"，安德魯-帕森斯周四說，對我們來說，"我們做了一個決定（......），然後我們的成員說，'看，這還不夠好，我們希望你們根據不同的因素重新考慮'，" 帕森斯說，"我並不後悔第一個決定。我不後悔第二個決定（......），但最終我們做出了正確的決定。"

消息說，至此，中國方面顯示沒有理會國際殘奧委員會（IPC）主席帕森斯的表達。