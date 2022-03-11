烏戰：中國駐大阪總領事推文警告弱者絕對不可以做出與強者吵架的愚蠢行為 日外相稱不評論
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中國駐大阪總領事薛劍2月在推特（Twitter）發文指出，從烏克蘭的問題可得到一大教訓，日媒認為這具有威嚇日本的意涵。對此，日本外相林芳正今天說對個人的言論不予以置評。得知林芳正所言，有些日本網友相當氣憤，在網絡留言痛批：“一國總領事的身份算是個人嗎？”、“怎麼連說個‘感到遺憾’的字句也說不出”、“太軟弱”、“軟弱外交”。
據日本共同社稱，有關俄羅斯侵略烏克蘭一事，中國駐大阪總領事薛劍2月24日在推特上上傳台灣相關人士的發言，並以日文寫道：“從烏克蘭問題可得到‘一大教訓’，那就是弱者絕對不可以做出與強者吵架的愚蠢行為。”報道說，此舉似乎是把身為軍事大國的中國比擬為俄羅斯，對於對中國的動向提高警覺的日本在進行威嚇。
對此，日本外相林芳正今天在例行記者會上說：“對於個人的言論不一一予以置評。”
據中央社，得知林芳正所言，有些日本網友相當氣憤，在網絡留言痛批：“一國總領事的身份算是個人嗎？”、“怎麼連說個‘感到遺憾’的字句也說不出”、“太軟弱”、“軟弱外交”。
薛劍被說成“戰狼外交官”，有時藉由社群網站批評日本。
1月25日出刊的“人民日報海外版”日本月刊刊出他去年12月底接受專訪的內容，薛劍表示，最近在台灣問題上，有人揚言應放棄“一個中國”、有人炒作說“台灣有事就是日本有事”，日本國會還利用根本子虛烏有的人權問題企圖通過譴責中國的決議。
據薛劍說：“中日交流史逾2000年，對日本而言，中國是文化上的母國，可以說日本若沒與中國交流，就沒有今天的日本。但觀察日本的現狀，或許可說是對中國連最低的敬意都沒。不管日本多麼想進入西方國家的行列，日本是亞洲一員的事實不會變，只能永遠當個‘二等國民’吧。”