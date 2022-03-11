美高官稱若中國侵犯台灣 烏克蘭的頑強抵抗或是台自衛典範

烏克蘭/台灣

美國國防部一名高級官員在參議院聽證會上表示，若中國選擇通過攻擊來侵犯台灣的主權，烏克蘭對俄羅斯軍隊入侵的頑強抵抗，可能成為台灣自衛的一個典範。在美國的“一個中國”政策下，華盛頓只承認中國有關台灣是其一部分的立場，但未在台灣主權問題上表明立場。

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據路透社報道稱，與大多數其它國家一樣，美國沒有與台灣建立正式關係，但卻是台灣的主要武器供應國。美國長期以來一直敦促台灣購買具有成本效益的移動防禦系統，也就是所謂的“不對稱性”防禦武器，以對抗中國更強大的軍事力量。

據負責戰略、計畫和能力的助理國防部長Mara Karlin說，“我認為我們現在在烏克蘭看到的情況是一個對台灣非常有研究價值的案例，解釋了為何台灣需要盡其所能建立非對稱能力，讓民眾做好準備，若中國侵犯其主權，就可以儘可能地抵抗。”

在美國的“一個中國”政策下，華盛頓只承認中國有關台灣是其一部分的立場，但未在台灣主權問題上表明立場。

中國對任何台獨言論都感到憤怒，中國駐美國大使今年1月警告說，美國鼓勵台灣獨立可能會引發兩個超級大國之間的軍事衝突。當被問及Karlin對美國參議院外交關係委員會的講話時，中國駐美國使館發言人劉鵬宇說，美國一些人慫恿台獨勢力，企圖阻撓中國的復興。“這不僅會把台灣推入危險的境地，也會給美方帶來難以承受的後果，”劉鵬宇在一封電子郵件中說。

負責政治-軍事事務的助理國務卿Jessica Lewis對參議員們表示，美國繼續敦促台灣採購“在烏克蘭發揮了巨大作用”的非對稱武器系統。Lewis說，台灣還需要從烏克蘭的預備役部隊改革以及全民“須做好戰鬥準備”中吸取經驗。烏克蘭有領土防衛志願部隊和大約90萬預備役人員。

據Jessica Lewis說，“顯然，我們不想在台灣發生衝突，”Lewis說，台灣剛剛建立了一個“全面國防動員組織”，並在發展階段與美國國民警衛隊合作。