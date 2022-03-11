華日：烏克蘭總統顧問稱中國是烏克蘭戰爭的唯一贏家

中國/俄羅斯/烏克蘭

烏克蘭總統澤連斯基的一位高級顧問周四表示，由於中國與俄羅斯的貿易和政治聯繫，中國是烏克蘭戰爭的唯一贏家。而周四在北京中國外交部新聞發布會被問及中國在危機中的作用時，發言人趙立堅說：“在烏克蘭問題上，中國一直本着客觀公正的精神，根據事情本身的是非曲直獨立做出決定。”

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據華爾街日報今天報道稱，烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)的一位高級顧問周四表示，由於中國與俄羅斯的貿易和政治聯繫，中國是烏克蘭戰爭的唯一贏家。烏克蘭總統的經濟顧問Oleg Ustenko說：“現在從這場武裝衝突、烏克蘭戰爭中唯一真正的受益方是中國。在基輔參加彼得森國際經濟研究所(Peterson Institute for International Economics)的會議的直播上，Ustenko呼籲在全世界範圍內禁運俄羅斯的石油和天然氣，稱讚美國禁止進口俄羅斯石油的舉措，同時指責歐洲在烏克蘭人受難之際繼續購買俄羅斯石油。他說：“必須完全禁止從俄羅斯購買能源，”並將俄羅斯從能源出口中獲得的收入形容為“血汗錢”。

當被問及在許多國家因發動戰爭而對俄羅斯政府、高官、公司和商業大亨實施制裁之際北京的作用時，Ustenko說，這是烏克蘭一直在討論的問題。

中國政府呼籲和平解決衝突，表示支持烏克蘭的領土完整，但沒有批評俄羅斯的入侵。北京認為俄羅斯是一個戰略夥伴，並批評經濟制裁，稱無論是一般性經濟制裁，還是對俄羅斯的制裁，都會適得其反。

Ustenko說，中國將受益於俄羅斯能源供應的增加，並成為“俄羅斯與世界其他國家之間的橋樑”。Ustenko說，莫斯科在未來幾年肯定難以推進任何國際議程，因此“他們唯一的溝通者將是中國”。他說，他很難評論北京在這場危機中的潛在政治作用。“我們真的相信我們可以在和平進程中藉助中國嗎？”他問道，雖然他現在沒有答案，但“中國現在絕對是一個重要的角色”。

華爾街日報說，中國駐華盛頓大使館暫未回應有關Ustenko評論的問題。周四在北京被問及中國在危機中的作用時，中國外交部發言人趙立堅說：“在烏克蘭問題上，中國一直本着客觀公正的精神，根據事情本身的是非曲直獨立做出決定。”