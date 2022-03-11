韓國候任總統尹錫悅會見中國駐韓大使 被媒體詢問

中國/韓國/韓國候任總統尹錫悅

韓國候任總統尹錫悅11日在位於首爾汝矣島的最大在野黨國民力量黨部會見中國駐韓國大使邢海明。韓國候任總統發言人金恩慧當天下午在中央黨部進行的新聞發布會上被問及尹錫悅為何在會見美國駐韓臨時代辦之前會見中國駐韓大使時，金恩慧回答，尹錫悅已最先與美國總統拜登通話，會見安排順理成章。問及尹錫悅向美中日俄四國派遣特使的方案，她回答，將在敲定後發布消息，外交不能局限於一國，要有着眼國際關係全局的視野。稍後，韓聯社稱，3月11日，韓國新當選總統尹錫悅與美國駐韓國大使館代辦克里斯托弗·德爾·科爾索舉行會見。會見地點也是在在位於首爾市汝矣島的國民力量黨部。

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韓國候任總統尹錫悅會見中國駐韓大使邢海明。消息沒有說明，韓國候任總統尹錫悅會見中國駐韓大使，是當選後所會見的第一位外國駐韓大使。

據韓聯社今天報道稱，會見中國駐韓大使時，據尹錫悅表示，中國是韓國最大的貿易夥伴，韓國則是中國第三大貿易夥伴，我堅信韓中關係將更上一層樓。他說，我早在供職檢察機關時，就經手很多韓中司法合作事務，得以結識大使先生，一直有親切的感覺。今年是韓中建交30周年，建交給兩國國民帶來很多很大的好處，對兩國經濟發展也大有裨益。尹錫悅指出，韓中建交其實也是國民力量的前身執政時期的手筆，正是前總統盧泰愚在推行北方外交的1992年，我手機里至今保存着建交影像。

邢海明表示，現在韓國是中國的第三大貿易夥伴，但後年有望成為第二大貿易夥伴，兩國是密不可分的友好近鄰。他還說，他曾被派到韓國和朝鮮工作分別有4次和2次，他與韓國有着不解之緣，懷有努力促進兩國關係發展的良好願望。

該報道稱，邢海明向尹錫悅轉交了中國國家主席習近平發來的賀電。

據韓聯社說，韓國候任總統發言人金恩慧當天下午在中央黨部進行的新聞發布會上表示，尹錫悅對邢海明說，兩國領導人對發展韓中關係起着很重要的作用，韓國國民期待中國發揮負責任的大國作用。尹錫悅還建議進一步強化韓中高級別定期會談機制，讓韓中建交的精神發揚光大。

被問及尹錫悅為何在會見美國駐韓臨時代辦之前會見中國駐韓大使時，金恩慧回答，尹錫悅已最先與美國總統拜登通話，會見安排順理成章。問及尹錫悅向美中日俄四國派遣特使的方案，她回答，將在敲定後發布消息，外交不能局限於一國，要有着眼國際關係全局的視野。