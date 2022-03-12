中國有推新剪裁奢華旗袍

中國/旗袍

旗袍被認為是東方尤其是中國的傳統女性服裝。西方人將這種窄裙的名字讀作 "tchi-pao"，在1920年代繁華的上海，在滿清帝國和束縛的腳步結束後，體現了婦女的解放。法新社說，在1949年反資產階級的共產黨人上台後，旗袍沒能倖存下來。旗袍被認為是資產階級和頹廢的產物，不得不躲起來。隨着20世紀末中國經濟資本的改革和驚人的財富，旗袍將重新成為人們關注的焦點。上海一位設計師計畫使用昂貴的材料和精心的設計，再次將旗袍引入奢侈品市場。

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旗袍是一套永遠與20世紀20年代的上海聯繫在一起的服裝，當時上海作為中國大都市自認是 "東方巴黎"。一百年後，傳統的旗袍服飾稱在黃浦江畔找到了新的生命力。

一套帶有高領和分體式襯裙的優雅旗袍在離開專門生產高端旗袍的公司Hanart的聯合創始人周竹光的車間時，可以輕鬆地定價4500歐元。據周竹光稱，"即使是我也希望它們能更便宜一些，"這位設計師如此承認，然而他說，"但這是一門相當的藝術......我們的一些裁縫花了一生的時間來學習如何製作旗袍的。"

據法新社今天發自上海的報道稱，這種窄裙的名字讀作 "tchi-pao"，在1920年代繁華的上海，在滿清帝國和束縛的腳步結束後，體現了婦女的解放。在1949年共產黨人上台後，旗袍沒能倖存下來。旗袍被認為是資產階級和頹廢的產物，不得不被藏起來。隨着20世紀末中國經濟資本的改革和驚人的財富，旗袍又重新成為人們關注的焦點。

在一條流水線上生產的大眾產品，旗袍在超市裡只賣100元（15歐元）。旗袍通常出現在婚禮和官方招待會上。但周竹光在奢侈品市場上找到了旗袍的一席之地：借昂貴的材料和精心的設計。

在去年年底的一場時裝秀上，周竹光展示了傳統服裝的現代化版本，加入了蕾絲、流蘇、天鵝絨、亮片和刺繡等進口元素。今年59歲的設計師周竹光稱，"我想要的是讓更多的年輕女性穿上旗袍。"

一位名為楊真真試圖通過她的網店讓她這一代人對傳統服裝感興趣，28歲的她在網店中扮演 "影響者 "的角色。她的商店以25-45歲年齡組為目標，模型起價約為550歐元。楊真真說："年輕人給旗袍帶來了新的生命和活力。"楊真真在小時候就愛上了旗袍，五年前她開始收集珍藏各式旗袍。她說：如果年輕人現在不穿，等他們老了就沒法穿了。

法新社說，但旗袍受到偏見的影響，一般認為旗袍主要是舊時老太太的衣服。楊真真解釋稱這裡“存在着根深蒂固的誤解。我想做的是讓人們相信旗袍的真正含義 ，以及在20世紀20年代隨之而來的所有自由。”