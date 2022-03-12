法新社指中國成俄賣能源天堂 中國在全球經營也多多益善

中國/俄羅斯

受到西方嚴厲制裁打擊的俄羅斯，正指望中國因對天然氣和石油的強勁需求而拋售俄羅斯的庫存。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天自北京報道稱中國是一個耗費能源的巨人。而中國與鄰國俄羅斯有超過4000公里的邊界線，中國的能源需求隨着中國經濟增長而急劇上升。去年，中國是僅次於美國的世界第二大石油消費國，也是第三大天然氣消費國，中國對天然氣的需求正在穩步增長。

據國際能源署（IEA）警告說，到2030年，中國的天然氣需求將比2020年高出40%。

俄羅斯天然氣只佔中國消費的5%。雖然中國正在不斷增加進口數量，但仍然遠遠低於俄羅斯天然氣的主要出口地歐洲的進口。根據國際能源署的數據，去年歐盟進口了1550億立方米的俄羅斯天然氣，此數據大約是中國的10倍。

此外，根據澳新銀行的數據，俄羅斯為中國提供了16%的石油，去年平均每天交付159萬桶。

據法新社說，中國在獲得俄羅斯天然氣方面有兩種選擇：通過管道連接，或通過液化天然氣（LNG）運入的氣化終端，通常先通過海運。

第一條俄中天然氣管道於2019年投入運營。該管道被稱為 "西伯利亞之力"，從西伯利亞東部的油田到中國邊境有2000多公里。最終將是上海的天然氣管道在中國段分為三部分，其中一部分尚未建成。但按計畫整個項目將於2025年全面投入使用。"西伯利亞之力 "將擁有每年380億立方米的產能。

第二條天然氣管道，即 "中國動力2號"，也正在考慮穿越蒙古。據中國國家電視台CCTV消息，如果該項目順利進行，它將為中國提供額外的500億立方米的天然氣。

該報道稱，伴隨着俄中管道的是一份巨大的對華天然氣供應合同，估計在30年內超過4000億美元，由俄羅斯天然氣工業股份公司和中國的CNPC經過十年的談判於2014年5月簽署。巧合的是，簽約幾個月前，莫斯科入侵併了烏克蘭的克里米亞半島。普京吞併克里米亞行為導致西方制裁和與歐洲關係的大幅冷卻。

在入侵烏克蘭的三周前，克里姆林宮的強人普京在北京談及一份向中國供應100億立方米天然氣的新合同。

法新社說，除俄羅斯外，中國近年來也一直在小心翼翼地增加其它供應來源。到目前為止，中國所接洽的最大天然氣供應商是土庫曼斯坦，排在哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦和緬甸之前。

根據官方數據，儘管與堪培拉關係緊張，但澳大利亞仍然是北京最大的液化天然氣賣家（39%的市場份額），領先於美國（11%）、卡塔爾、馬來西亞和印度尼西亞。儘管中美關係關係動蕩不安，但在全球供應鏈中斷的威脅下，中國去年也向美國靠攏。中國石油巨頭中石化在2021年底與美國的Venture Global公司簽署了一份為期20年的液化天然氣來源協議。