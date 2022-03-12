美媒：習近平考慮讓何立峰掌管經濟

中國/何立峰

中國領導人習近平正在考慮讓一位已認識數十年的親信掌管中國的經濟和金融系統。這一人事任命將確保習近平對重塑中國經濟這個宏偉計畫的控制。華爾街日報今天報道透露，此人即是何立峰，是負責中國經濟、金融和工業事務的國務院副總理職位的第一候選人。習近平與何立峰兩人的關係可以追溯到20世紀80年代，當時他們在同一個城市擔任市政官員。

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據華爾街日報稱，習近平考慮讓何立峰掌管經濟。據熟悉相關討論的人士透露，現任中國國家發展和改革委員會主任的何立峰是晉陞為承擔經濟、金融和工業事務方面廣泛職責的國務院副總理的第一候選人。如果獲得任命，何立峰與習近平的密切關係可能會使何立峰對政策產生廣泛影響。

據共產黨黨內人士稱，對習近平來說，讓一個親信負責經濟政策將助力他對中國進行改革、將中國塑造成一個更加公平和自力更生能力更強的經濟體，而且使中共在實現戰略目標的過程中在投資和資源的管理方面起到主導作用。

該報道說，如果被提拔為副總理，何立峰也將成為接替現任國務院副總理劉鶴的第一人選。劉鶴是習近平的最高經濟顧問，也是中國與美國貿易談判的關鍵人物。黨內人士稱，今年70歲的劉鶴可能在今年秋天舉行的中共全國代表大會上從中央政治局退休。中共全國代表大會每五年舉行一次；中共中央政治局由25名委員組成。劉鶴曾被認為是一位將通過市場化變革來改革中國金融體系的改革者。習近平可能在此次大會調整年齡已經偏大的領導層；他還準備打破近些年來的先例，連任第三屆中共中央總書記。

華爾街日報說，熟悉相關討論的人士說，新的領導班子還沒有最後確定，預計在中共的全國代表大會結束前不會宣布關鍵職位的任命。不過一些人士稱，黨內的一些精英人士預計，進入習近平的下一個任期後，何立峰將掌管大部分經濟事務。