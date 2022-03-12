路透社：俄蘇爾古特油氣公司允許中國買家不提供信用證購油

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烏克蘭基輔地區Kvitneve村的一個儲存冷凍食品的倉庫遭轟炸。 2022年3月12日照片

為了繞過西方對俄羅斯實施的限制，中國企業正在使用開放賬戶，這類賬戶允許客戶延期付款，但要求在貨物裝船後三天內付清全款。4月俄羅斯ESPO原油出口量為75.4萬桶/日，是中國最大的現貨原油來源。

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路透社引述三名知情人士稱，俄羅斯石油生產商蘇爾古特油氣公司(Surgutneftegas)為了繞過西方制裁，允許中國買家在不提供信用證(LC)擔保的情況下獲得石油。這一條款調整讓蘇爾古特得以繼續從俄羅斯遠東的科茲米諾港 (Kozmino)向全球最大石油進口國中國出售ESPO混合原油。

據消息人士稱，為了繞過西方對俄羅斯實施的限制，中國企業正在使用開放賬戶，這類賬戶允許客戶延期付款，但要求在貨物裝船後三天內付清全款。

消息人士稱，買賣雙方正被迫為已經交易並將於3月和4月裝船的貨物尋找解決方案，但並未透具體露數量。其中一位消息人士表示，在截至6月的一段寬限期內仍有可能以美元支付，屆時俄羅斯將被踢出環球銀行金融電信協會(SWIFT)的支付系統。消息人士稱，還在與俄羅斯烏拉爾原油的買家協商付款安排。

路透社說，由於此事的敏感性，消息人士無法透露姓名。

目前還不清楚哪些銀行參與其中。

路透社說，4月俄羅斯ESPO原油出口量為75.4萬桶/日，是中國最大的現貨原油來源。