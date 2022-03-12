黃銳作畫反戰：“缺席的黑色月亮”

中國/烏克蘭/黃銳

中國畫家黃銳，出席烏克蘭與波蘭駐中國使館聯合舉辦的活動，展出反戰畫作，其中一幅創作，題為“黑色月亮的缺席”：一面藍色和黃色的烏克蘭國旗色畫布，被紅色和白色的細線交叉穿割，彷彿被俄羅斯的顏色割裂。但象徵著黑色月亮的黑色圓圈，取意自《易經》，寓意黑暗中黑色月亮給予希望。

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據法新社今天發自北京的報道稱，這是一幅烏克蘭國旗顏色，配以黑色圓圈的畫。畫家黃銳所在的中國拒絕譴責俄羅斯入侵。中國藝術家黃銳卻因戰爭而深受震動，但他堅信烏克蘭已經獲得勝利。

黃銳的畫作名為 "黑月亮的缺席"，周五在烏克蘭和波蘭駐北京大使館組織的活動中展出。

黃銳是20世紀80年代中國反傳統藝術的先驅之一，他告訴法新社，2月24日烏克蘭戰爭的消息促使他立即停止手頭創作，而投入到反戰主題作品創作中。

法新社說，三天後，這位出生於1952年的中國畫家完成了他的畫作：一面藍色和黃色的烏克蘭國旗被紅色和白色的細線交叉，彷彿被俄羅斯的顏色切割斷裂。

在畫的中心，一個黑暗的圓圈，一個黑色的月亮，靈感來自於中國《易經》，這是中國傳統的古老占卜文化。

據黃銳稱，"它是黑色的，但事實上它也已經是希望。當你看到它時，你知道即使在最黑暗的時刻，烏克蘭也已經贏了，"這位藝術家告訴法新社。

黃銳說，他將《易經》的原則應用於軍事形勢，並得出結論，基輔的勝利是不可避免的。黃銳說，"現在烏克蘭處於黑暗之中。但它是在自己的土地上：烏克蘭可以勞作、思考、夢想。"

該報道稱，這場名為 "共同促進和平 "的晚會將許多各國外交官和他們的烏克蘭外交官同事聚集在一起。不過在中國的首都，這個當局拒絕談論俄羅斯是"入侵"。

最近幾周，許多西方國家的大使館都展示了烏克蘭的國旗顏色，但在加拿大大使館的正面，藍色和黃色的旗幟卻被塗上了反北約的口號。

自2月24日以來，中國共產黨政權傾向於與莫斯科的友誼，中國沒有呼籲俄羅斯總統普京從烏克蘭撤出軍隊。北京將烏克蘭戰爭歸咎於NATO向東的 "擴張"。

中國國家主席習近平本周在與德國總理肖爾茨和法國總統馬克龍的電話交談中，僅限於呼籲在烏克蘭保持 "最大的剋制"。

法新社說，據烏克蘭駐北京代表Zhanna Leshchynska稱，烏克蘭人不會放棄不會屈服。Zhanna Leshchynska 周五晚間對其他外交官說：“烏克蘭整個民族團結，熱愛這個國家。我們將共同克服獲得勝利。”