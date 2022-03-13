堅割“九段線”：越南禁放美國電影《未知數》

越南/禁播有九段線的美國電影

越南官方稱已經禁止放映美國電影《未知數》，因為電影中有顯示北京對南中國海主權要求的地圖的場景。

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據法新社引述越南官方媒體消息稱，被禁止的美國電影《未知數》中顯示的一幅地圖，出現了顯示中國自己畫定的地理界線，即所稱 "九段線"，該九段線的界定，是北京對有爭議水域的主張，而河內對該水域有對立的主張。

這部由湯姆-霍蘭德、馬克-沃爾伯格和安東尼奧-班德拉斯主演的好萊塢電影，原定於3月18日在越南上映。越南官方說，"在審查影片時，國家評估和分級委員會發現影片中出現了九段線的圖像。" 越南電影局局長Vi Kien Thanh告訴國家媒體Zing，"因此，這部電影將被禁止放映。"

在該片《未知數》的官方Facebook頁面上，越南網民留下了對該片的批評意見。例如："黃沙長沙屬於越南！"，指的是有爭議的西沙群島和南沙群島。

據法新社說，這一領土爭端已經影響到越南近期的其他電影。在2018年美國浪漫喜劇《瘋狂的亞洲富豪》中，有一場戲在越南就被剪掉，因為它顯示了一個帶有地圖的品牌包，該圖上面有北京控制下的有爭議的南海島嶼。

一年後，越南以同樣的理由將夢工廠的動畫片《可惡》禁播撤出銀幕。然後在去年，Netflix不得不因為類似的場景而刪除其系列劇《松樹溝》的劇集。

據法新社說，南中國海擁有寶貴的石油和天然氣儲藏，也是相互競爭主權主張的海域。中國的幾個鄰國擔心，北京正在尋求擴大對該地區的控制。