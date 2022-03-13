李克強預報卸任 誰是接班人因猜測

中國/李克強

中國國務院總理李克強11日在人大會議閉幕後記者會中說，今年是本屆政府的最後一年，也是他擔任總理的最後一年。雖然還有一年時間，但李克強接班人誰屬問題已經引起關切。中央社今天報道稱，李克強接班人變量之中又有變量。

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關於中國高層人事的預測，一般存在兩種來源，其一是“消息”，其二是“判斷”。但消息面的來源，只有在揭牌前2個月內，也就是年底中共20大召開前2個月內，比較有可信度，所以，現階段關於李克強接班人誰屬問題，仍以根據各種慣例、法律的判斷為主。

據中央社說，中國國家主席習近平幾乎已經確定將會繼續掌權，根據習過去的行事模式，雖然他多次強調用人要擺開束縛、能上能下。但究其實，以2017年的中共19大人事安排為例，習近平仍深受傳統慣例左右。當時，除中國國家副主席王岐山接受特殊安排之外，所有人事升遷都依年齡畫線，到點該下台的全數下台。而習的不同，在於讓一些人雖然還不到點，卻提早下台，如李源潮、劉奇葆、張春賢等人。

如果依照習近平的行為模式，仍接受慣例束縛，則中共政治局常委人事的“七上八下”（67歲上、68歲下）潛規則仍將繼續有效。依此，則現任政治局常委栗戰書、韓正必須下台，而在這種安排下，李克強的接班人，可能是曾經擔任副總理職務的汪洋，也可能是目前仍是政治局委員的李強、陳敏爾、胡春華等人。

但凡有規則，必存在例外，而這樣的例外，也已經有過先例。在“七上八下”的年齡規則之外，另有“七十封頂”的說法，1997年中共15大時，當年已經69歲的朱鎔基繼續連任政治局常委，並在隔年出任中國國務院總理。依朱鎔基的先例，則現年68歲的國務院第一副總理韓正，仍有接替李克強的可能。

該報道說，除了年齡，另一項慣例，是出任國務院總理者，必然先經歷國務院副總理職務，而後再循階往上爬，此前，先後出任總理的李鵬、朱鎔基、溫家寶、李克強，莫不如此。依此慣例，則目前的國務院副總理包含韓正、孫春蘭、胡春華、劉鶴，其中孫春蘭、劉鶴因年齡太大因素，留任的機會不大，剩下最有可能的李克強接班者，是韓正、胡春華。

但2021年中國全國人大修改了組織法，規定全國人大常委會在全國人大閉幕期間的人事任免權包含副總理一級，於是，中共若有意安排年輕者接班，大可在20大召開前，先安排年輕的政治局委員出任國務院副總理。依此，則李強、陳敏爾再度進入了可能名單。

中央社說，所以，依據前述慣例及法律，李克強依法必須在明年卸除中國國務院總理職務，其接班可能人選，包含汪洋、韓正、胡春華、李強、陳敏爾等人，一切只看習近平如何看待這些規則及慣例，以及習近平認為誰最能與他的“共同富裕”目標搭配。