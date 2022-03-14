中國疫情擴大 深莞兩市封城一周 供港物資維持 台商則叫苦

中國/防疫

中國的武漢肺炎疫情有反彈現象，昨(13日)單日新增2343人染疫，當中一成在廣東省，而省內絕大部分個案在深圳和東莞。為防疫情蔓延，兩地市政府先後宣布，由今日起至本月20日止，封城一周，全民禁足，只有保障市民生活和城市基本運行和供港企業例外。結果，在當地的電子科技廠商叫苦不已，有跨省生產線的富士康則聲稱會把部分生產線轉至其他地方，以減低對蘋果iPhone產品的影響。

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中國今波疫情已涉及27個省市和自治區，是自2020年初湖北武漢爆疫以來，規模最大的一次，直至昨日，仍有18個省市有新增個案。根據國家衛生健康委員會今早數據，中國內地過去一日新增1437宗確診個案，另新增無癥狀感染人數為906人，合共2343人染疫。在1337宗本土確診個案中，仍以吉林情況最嚴重，有895宗，其次是92宗的山東和79宗的廣東省，而粵省病例有九成半在深圳。故此深圳市政府昨日已宣布，由今日起封城一周。但若以新增的無癥狀感染個案計算，河北(162宗)和廣東的情況最為嚴重，而在廣東的151宗中，140例在東莞，東莞市疫情防控指揮部凌晨發布，由今早8時至本月20日全市實行「圍合管理」，暫停所有非必要流動，並展開多輪核酸檢測。

深圳和東莞當局公布的封城名稱雖2不同，但措施相同，就是暫停所有非必要活動，市民禁足，公共交通工具暫停，公眾場所暫停開放，學校停止線下教學，所有企業一律居家辦公，暫停生產經營活動，只有維持城市基本運行和供港的企業例外。兩市同時補充，為了更好保障供港物資而又做好防疫工作，會對深港跨境運輸實施死循環管理措施，所有深港跨境貨車入境深圳後，須在接駁點與內地接駁司機交接車輛。

封城除了影響市民之外，企業亦叫苦連天，尤其是深圳和東莞是不少台商和港商彙聚之地，它們均在今早起紛紛宣布停工，尤其是台灣的科技業公司，包括IC載板暨印刷電路板大廠欣興、軟性銅箔基板的台虹、連接器廠良維、衝壓件廠巨祥等。不少公司表示，會調整出貨時間並協調其它地區出貨，以減少影響；而跨省工廠更實時變陣，以蘋果iPhone最大生產商、台灣鴻海旗下的富士康為例，該公司位於深圳兩處生產園區須暫停運作，富士康遂將生產線暫時轉到其他廠房，以減低對生產的影響。 但據聯合新聞網報道，不少台廠表示，去年才剛經歷「能耗雙控」，現在又面臨疫情威脅，大嘆很辛苦，指雖然這兩年來對封城等抗疫一事早已有所準備，但仍然擔心供應鏈可能斷鏈、缺料，須隨時做好應變政策。