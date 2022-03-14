南中國海今有4次地震 惠州4.1級 香港破紀錄逾萬人稱感震 核電站未受影響

南中國海/地震

中國地震台網公布，廣東省惠州市海域今(14日)凌晨發生4.1級的淺層地震，以致離震央92公里的香港，亦有不少人在睡夢中驚醒，逾萬人向天文台報告，打破該台自1979年有紀錄以來最多人報稱有震感的紀錄，而是次地震亦未有對離震央只有50公里的大亞灣和澳嶺兩個核電站造成破壞，根據天文台監測數據，環境中的伽馬輻射水平處於正常平穩狀態。

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根據中國地震台網，今晨四小時內，在南中國海域已發生四宗淺層地震，分別是凌晨2時48分於廣東省惠州市惠東縣海域發生的4.1級地震，震源深度25公里；凌晨5時零5分發生於菲律賓群島的6.5級地震，震源深度10公里；四分鐘後，菲律賓群島以南的印度尼西亞蘇門答臘南部海域發生6.7級地震，震源深度20公里；半小時後，同一水域發生5.6級地震，震源深度同為20公里。

其中，以惠州海域地震最令港人關注。一是震感明顯，以致不少人感到震動，根據天文台資料，是次地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第四度，即懸掛的物件會擺動、門窗及碗碟會發出響聲，香港多區居民感到維持數秒的輕微震動，尤以香港東部的巿民震感較強。截至早上8時，天文台共接獲過萬名市民報告，是1979年有紀錄以來最多的一次。香港第二多人報告有震感的地震，是2013年2月22日發生於廣東河源的4.8級地震，有逾五千人向天文台報告有震感。

其次是這次地震的震央與大亞灣和澳嶺兩個核電站的直線距離只有50公里，有網民擔心聲稱可抵禦修訂麥加利地震烈度表八級衝擊的大亞灣核電站會受影響。而根據天文台提供的實時香港輻射水平數據顯示，香港十二個環境伽馬輻射水平監測儀於地震後錄得的平均劑量，均處於正常平穩狀態；其中，位於香港最東面、最接近大亞灣及嶺澳的東平洲監測站，凌晨3時錄得的平均環境伽馬輻射劑量率為0.09微希沃特/小時，與地震發生前的凌晨2時錄得的劑量一樣；吉澳監測站於凌晨3時則錄得0.1微希沃特/小時，與凌晨2時相同。有關讀數持續至今早10時仍然沒有變化。

今年以來，中國地震台網已錄得95次5級或以上地震，當中10次是在台海兩岸發生。雖有網上言論是今年是地震多發年，但官方未有此說法。