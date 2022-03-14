吉林封省 深圳封城 上海半封 嚴酷清零再遭質疑

中國-新冠病毒

中國1700萬人口的大城市深圳14日封城，市民“非必要”不許離開本市，面對晝夜擁擠排隊檢測的人流，再次引發外界對中國清零政策有效性的質疑。

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從社交網絡公布的視頻看，兩千多萬人口的上海目前雖然對外沒有宣布封城，但客運14日起全部停止，地鐵空空，學校停課，許多小區、商店被封，到處是人擠人排隊等待檢測的場面，至少已是半封城狀態。

根據中國國家衛建委14日表示，中國新一波新冠疫情目前累計已感染一萬多例，波及全國27個省市區，呈現“點多、面廣、頻率大”特徵，其中最嚴重的是吉林、廣東，上海，三地疫情目前仍在發展中。

因疫情感染水平趨低，重症感染率倍減，接種率高，加之奧米克戎大面積感染人群後，群體免疫大大提高，再加上不會導致醫療設施不敷需求的情況下，國外目前許多國家都已放開。中國在新一波疫情來襲後，再次採取嚴苛的清零措施，包括封閉小區，封閉城市，甚至封閉一省，對經濟、對民眾生活造成巨大影響。

中國為何堅持疫情清零，中國防疫專家張文宏解釋說，之所以必須堅持“社會面清零”，主要是醫療資源不足不平均，現在開放必然會出現醫療資源擠兌和許多死亡。

據指中國至今不能採取“與病毒共存”，主要原因仍然與中央意志有關，中共總書記習近平日前表示：“守住不出現疫情規模性反彈的底線”，何謂“規模性”反彈的標準，大約越少越好，直到清零為止，仍然是習近平之前要求的清零政策的繼續。

據指出，為了防止“規模性”反彈，害怕承擔政治責任或者好大喜功“越少越好”的各地領導採取的都是全面封堵措施，但是，目前在中國流行的新一波病毒變異，恰恰是不久前在西方國家流行過的奧米克戎，特點是癥狀輕，但傳染速度極快，從感染幾例到所謂“規模性”可能就是幾天之間。結果，西安、天津等地封城封區，寧嚴勿松的防疫戰略仍在延續。

比如，根據中國媒體報道，江蘇省泰興市14日凌晨發現一例陽性病例，隨即下令全市文娛場所暫停開放，公共交通停運；江蘇省常州市12日13日出現5例陽性，立刻全面暫停省際客運。

吉林省先是長春市11日已經全市實施封閉式管理，截至14日，全省報告累計確診病例3091，無癥狀感染病例1667，結果，當地政府決定，14日期，禁止本省人員跨省、跨市州流動，如有特殊情況出省及所在市州，必須到派出所登記，等於實質封省。

奧米克戎傳染率高，但重症率低，而且中國接種率已相當高，中國還要採取如此嚴苛的擾亂民生損害經濟的防疫措施，一些分析認為，除了強行的政策—社會面清零清零，還有一個主要原因是，中國國產疫苗效力不佳，

清零，封區，封城除嚴重擾民外，對中國的經濟造成的後果也難以預測，彭博分析，中國目前有14個省份被列為中高風險地區，如果對這14個省份採取大範圍封城，將重創中國國內生產總值的54.4%。