外媒關注台灣集訓預備役人員

台灣/訓練預備役

在擔心北京可能在俄羅斯入侵烏克蘭後強行奪回台灣的情況下，數百名台灣陸軍預備役人員周一參加了訓練，此前台灣總統呼籲台灣團結。

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據法新社今天報道稱，台灣去年在北京和台北之間日益緊張的局勢下，已經加強了對預備役軍人的培訓。

中國稱該民主自治的台灣是中國領土的一部分，並誓言有朝一日將台灣奪回，必要時可使用武力。

大約400名預備役軍人周一參加了射擊訓練，這是準備戰鬥的計畫的一部分。他們的訓練於3月初開始，模擬首都台北附近的一個海灘的防禦。這次培訓是在台北密切關注俄羅斯入侵烏克蘭的時候進行的。

周六，台灣總統蔡英文向預備役軍人強調了台灣在防務方麵糰結一致的必要性。報道稱蔡英文穿着軍裝和防彈背心說：烏克蘭的局勢再次證明，除了國際團結和援助之外，國家的保護還取決於人民的團結。

台灣陸軍第六司令部負責人陳忠志將軍強調了預備役部隊對增援專業軍隊的重要性。他周一對法新社說：“整個國家的安全並不單單取決於士兵。” 據陳忠志將軍說："在烏克蘭，我們看到戰場上的士兵和一些男性（......）在送別了他們的妻子和孩子後，就上了戰場。" 他指出，軍隊力量是有限的，但人民的力量是無限的。

一名預備役軍人音譯為施惠彬說，訓練使他做好準備，並了解當前的軍事戰術。他說，"當需要到來時，我將知道該怎麼做。"他做了投擲訓練。

法新社說，自2016年蔡英文總統當選以來，中國國家主席習近平對台北採取了明顯更加攻擊性態度，但蔡英文認為台灣是一個已經擁有主權的國家，而不是 "一個中國 "的一部分。

莫斯科站在北京一邊，說台灣是中國的一個 "組成部分"。

該報道稱，去年，中國軍機侵入台灣防空識別區的次數創下紀錄。周一今天，台灣國防部報告說，有13架中國軍機，包括12架戰鬥機，突襲了防空識別區，是本月初以來的最高數字。

據法新社彙編的數據顯示，去年10月4日有56架中國戰鬥機進入該地區，是單日最多軍機擾台數量。