法新社：中國媒體淪為俄羅斯傳聲筒
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隨着烏克蘭戰爭的蔓延，中國的媒體正在推介中國自己的俄羅斯入侵烏克蘭話語版本，卻主要是基於俄羅斯總統普京的說法。有學者評論說，北京堅持認為俄羅斯入侵烏克蘭是對北約的一種 "防禦 "行為。在這方面，中國有明確的立場，不會改變。
據法新社今天報道稱，與俄羅斯總統關係密切的中國自2月24日俄羅斯的軍事干預行動以來一直拒絕使用 "入侵 "一詞，並將烏克蘭衝突歸咎於西方和北約的 "擴張"。至此中國沒有譴責俄羅斯的入侵。
在嚴格的信息控制背景下，中國官方媒體和社交網絡均展示這一態勢。
在俄羅斯總統普京宣布進攻的當天，中國新華社重複了克里姆林宮的語言：這是一次 "特別軍事行動"，俄羅斯 "無意 "佔領烏克蘭。中國媒體都小心翼翼地避免使用 "戰爭 "一詞，而傾向於使用 "衝突 "或 "戰鬥"。
據波蘭國際事務研究所的中國問題專家Justyna Szczudlik告訴法新社，中國有意使用非常模糊的語言。她解釋說，通過這樣做，北京希望不要讓自己與歐洲發生衝突。
中國必須在兩種外交政策的必要性之間進行權衡：一方面，要對捍衛國家 "主權和領土完整 "的神聖承諾（儘管烏克蘭受到侵犯）。另一方面，在對美國的共同敵意下，中國與莫斯科的關係趨於熱絡。上周，外交部長王毅就稱讚與俄羅斯的友誼 "堅如磐石"。王毅還為莫斯科的"合理的安全關切 "進行了辯護，批評北約擴張是衝突的根源。
該報道稱，這種微妙的平衡行為也影響到了媒體。網上泄露的一份官方指令呼籲他們不要播放不利於俄羅斯的內容。
在北京殘奧會的開幕式上，中國電視台沒有翻譯對戰爭的譴責。英國足球聯賽的中國版權方乾脆不轉播3月第一個周末的比賽：球員們原計畫對烏克蘭表示支持。
在中國社交網絡上，親普京的內容和呼籲烏克蘭投降的言論不受審查地流傳，而親烏克蘭的信息則被封鎖。俄羅斯的陰謀論也被一些媒體信以為真。環球時報評論甚至說："沒有火就沒有煙，" 支持俄羅斯聲稱的美國在烏克蘭的生物實驗室陰謀論。然而，這份具有民族主義基調的報紙對華盛頓稱這些指控是 "徹頭徹尾的謊言"的否認卻隻字不提。
海牙戰略研究中心的分析家吉亞西Richard Ghiasy說："像任何國家一樣，中國[......]主要關注其自身利益。但對北京來說，"與俄羅斯建立穩定和可預測的關係是絕對必要的"。
中國的媒體幾乎沒有對湧入歐盟的難民進行過多的報道。
然而，面向外國觀眾的英語公共廣播公司CGTN接受了對烏克蘭東部自稱的頓涅茨克共和國領導人的 "獨家採訪"，該共和國只得到莫斯科的承認。在採訪中，丹尼斯-普希林談到了被俄羅斯軍隊 "解放的地區"，並表示 "絕大多數公民希望儘可能地接近俄羅斯"。
儘管媒體有這種偏見，但中國外交正試圖將自己定位為一個公正的行為者，準備在基輔和莫斯科之間發揮調解作用。中國環球時報周五稱，中國在烏克蘭問題上保持獨立的政策（並）與各方發展聯繫，為世界注入穩定。
據吉亞西說，北京認為俄羅斯的入侵是對北約的一種 "防禦 "行為。在這方面，中國 "有明確的立場，不會改變"。