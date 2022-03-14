法新社：中國媒體淪為俄羅斯傳聲筒

中國/俄羅斯/媒體

西方學術界將反省過去的許多錯誤，包括責問是否浪費了時間來欣賞阿赫瑪托娃與布羅茨基甚至斯大林和普京？

隨着烏克蘭戰爭的蔓延，中國的媒體正在推介中國自己的俄羅斯入侵烏克蘭話語版本，卻主要是基於俄羅斯總統普京的說法。有學者評論說，北京堅持認為俄羅斯入侵烏克蘭是對北約的一種 "防禦 "行為。在這方面，中國有明確的立場，不會改變。

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據法新社今天報道稱，與俄羅斯總統關係密切的中國自2月24日俄羅斯的軍事干預行動以來一直拒絕使用 "入侵 "一詞，並將烏克蘭衝突歸咎於西方和北約的 "擴張"。至此中國沒有譴責俄羅斯的入侵。

在嚴格的信息控制背景下，中國官方媒體和社交網絡均展示這一態勢。

在俄羅斯總統普京宣布進攻的當天，中國新華社重複了克里姆林宮的語言：這是一次 "特別軍事行動"，俄羅斯 "無意 "佔領烏克蘭。中國媒體都小心翼翼地避免使用 "戰爭 "一詞，而傾向於使用 "衝突 "或 "戰鬥"。

據波蘭國際事務研究所的中國問題專家Justyna Szczudlik告訴法新社，中國有意使用非常模糊的語言。她解釋說，通過這樣做，北京希望不要讓自己與歐洲發生衝突。

中國必須在兩種外交政策的必要性之間進行權衡：一方面，要對捍衛國家 "主權和領土完整 "的神聖承諾（儘管烏克蘭受到侵犯）。另一方面，在對美國的共同敵意下，中國與莫斯科的關係趨於熱絡。上周，外交部長王毅就稱讚與俄羅斯的友誼 "堅如磐石"。王毅還為莫斯科的"合理的安全關切 "進行了辯護，批評北約擴張是衝突的根源。

該報道稱，這種微妙的平衡行為也影響到了媒體。網上泄露的一份官方指令呼籲他們不要播放不利於俄羅斯的內容。

在北京殘奧會的開幕式上，中國電視台沒有翻譯對戰爭的譴責。英國足球聯賽的中國版權方乾脆不轉播3月第一個周末的比賽：球員們原計畫對烏克蘭表示支持。

在中國社交網絡上，親普京的內容和呼籲烏克蘭投降的言論不受審查地流傳，而親烏克蘭的信息則被封鎖。俄羅斯的陰謀論也被一些媒體信以為真。環球時報評論甚至說："沒有火就沒有煙，" 支持俄羅斯聲稱的美國在烏克蘭的生物實驗室陰謀論。然而，這份具有民族主義基調的報紙對華盛頓稱這些指控是 "徹頭徹尾的謊言"的否認卻隻字不提。

海牙戰略研究中心的分析家吉亞西Richard Ghiasy說："像任何國家一樣，中國[......]主要關注其自身利益。但對北京來說，"與俄羅斯建立穩定和可預測的關係是絕對必要的"。

中國的媒體幾乎沒有對湧入歐盟的難民進行過多的報道。

然而，面向外國觀眾的英語公共廣播公司CGTN接受了對烏克蘭東部自稱的頓涅茨克共和國領導人的 "獨家採訪"，該共和國只得到莫斯科的承認。在採訪中，丹尼斯-普希林談到了被俄羅斯軍隊 "解放的地區"，並表示 "絕大多數公民希望儘可能地接近俄羅斯"。

儘管媒體有這種偏見，但中國外交正試圖將自己定位為一個公正的行為者，準備在基輔和莫斯科之間發揮調解作用。中國環球時報周五稱，中國在烏克蘭問題上保持獨立的政策（並）與各方發展聯繫，為世界注入穩定。

據吉亞西說，北京認為俄羅斯的入侵是對北約的一種 "防禦 "行為。在這方面，中國 "有明確的立場，不會改變"。