羅馬消息：沙利文與楊潔篪秘密“過招”

中國/美國/烏克蘭/俄羅斯

美國總統的國家安全顧問沙利文今天以非常低調的方式與中共最高外交官員楊潔篪會面。會面正在一個意大利首都羅馬的一家高級飯店裡秘密進行。美國方面稱，會見後，將不會有新聞發布會報告會面情況。法新社說，中美兩國此一高級別會見，氛圍很不輕鬆。

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在《紐約時報》報道俄羅斯尋求中國的經濟和軍事幫助以支撐烏克蘭戰爭並規避西方制裁消息所引發緊張局勢下，美國和中國的兩位高級外交官周一在羅馬開始會談。

美國總統的國家安全顧問沙利文在以非常低調的方式與中共最高外交官員楊潔篪會面。會見是在意大利首都的一家大酒店裡進行的。美國駐意大利大使館告訴法新社，這次會見之後不會發表任何新聞與聲明。

據白宮國家安全委員會發言人艾米麗-霍恩說，這兩位官員及其團隊 "將討論正在進行的管理我們兩國之間競爭的努力，並將討論俄羅斯對烏克蘭的戰爭對地區和全球安全的影響"。

據《紐約時報》周日援引不具名官員的話說，俄羅斯已要求中國為戰爭提供軍事裝備，並提供經濟援助，以幫助俄羅斯克服國際制裁。這些官員沒有具體說明所要求的援助的確切性質，也沒有說明中國是否已經作出回應。

中國周一對這些報道作出了憤怒的反應，但沒有具體否認這些報道。中國外交部發言人趙立堅稱，"最近一段時間，美國不斷散布針對中國的虛假消息。"

美國國家安全顧問沙利文稱，"我們正在密切關注中國在多大程度上向俄羅斯提供任何形式的援助，無論是物質還是經濟援助。"沙利文周日昨天告訴美國CNN說，“這是我們關注的一個問題。”

沙利文稱，"而且我們已經向北京表明，我們不會袖手旁觀，讓任何國家賠償俄羅斯因經濟制裁而造成的損失。"沙利文堅持認為，這些制裁是在2月24日俄羅斯開始入侵烏克蘭後實施的。沙利文警告，"規避制裁的重大行動絕對會有後果。"

法新社說，自2月24日俄羅斯開始入侵烏克蘭以來，中國的共產黨政權優先考慮與莫斯科的友誼，沒有呼籲俄羅斯總統普京從烏克蘭撤軍。

美國外交關係委員會智囊團的美國外交官理查德-哈斯（Richard Haass）在推特上說，如果中國向俄羅斯提供援助，"中國將面臨實質性的制裁，中國並將自己變成一個國際棄兒，是中國拒絕了保有與西方合作的可能性"。