伊朗核談判 俄羅斯收到美國承諾

伊朗核談判

2021年11月29日在維也納進行的伊朗核談判

俄羅斯和伊朗周二3月15日表示已收到華盛頓的保證，即因烏克蘭問題引發西方針的制裁將不涉及莫斯科與德黑蘭的合作，這似乎消除了恢復伊朗核協議談判障礙。

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俄羅斯外長拉夫羅夫與伊朗外長阿卜杜拉希安今天共同表示，已經獲得了美國方面的書面保證，被包括在重新啟動伊朗核協議的“聯合全面行動方案”中。這對未來俄羅斯伊朗的核合作有保障，包括在伊朗南部的布什爾港的核電站。

伊朗核談判文本已基本完成，但俄羅斯在最後一刻提出要求，在3月5日要求美國做出保證，就是因俄國侵略烏克蘭西方出台的制裁措施不會傷害到俄羅斯與伊朗民用核合作，這也導致此前的核談判暫停。

此前伊朗外交部發言人周一表示，美國需要做出決定以便達成協議，挽救伊朗與世界大國在2015年締結的伊核協議。

美國國務院發言人普萊斯表示，如果因制裁俄羅斯而產生的僵局使得正式恢復2015年伊核協議變得不可能，華盛頓不反對通過“外交替代方案”防止伊朗獲得核武器。

歐洲聯盟外交與安全政策高級代表波瑞11日發推特表示，儘管核協議的“一份最終版條文基本上已準備好並提出來討論”，但“由於外部因素”導致談判暫停。

2015年在美國，中國，法國，英國和德國的努力下達成伊朗核協議的“聯合全面行動方案”，將伊朗核發展納入規範，但在2018年美國特朗普政府退出後，協議瓦解。在美國拜登政府上任後於2021年4月美國重啟不直接的與伊朗核談判。