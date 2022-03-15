俄羅斯向中國軍事求援：俄美中各執一詞

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美國日前對北約盟友和幾個亞洲國家稱，中國之前暗示願意向俄羅斯提供軍事和經濟援助，以支持其戰爭。俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)周一表示，俄羅斯沒有要求中國提供軍事援助。中國周二否認了美國官員關於俄羅斯在烏克蘭問題上尋求軍事援助的說法，並指控美國散布“惡意的虛假信息”，有可能使衝突升級。與此同時，國際媒體報道俄羅斯向中國要求軍事援助的需求清單，包括軍需食品。

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據路透社報道說，俄羅斯稱沒有要求中國提供軍事幫助用於烏克蘭。克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)周一表示，俄羅斯沒有要求中國提供軍事援助，俄羅斯有足夠的軍事力量，能夠及時、全面地實現在烏克蘭的所有目標。

不願透露姓名的美國官員曾表示，俄羅斯曾向中國要求提供軍事裝備。

消息稱，美國國家安全顧問沙利文周一與中國中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在意大利羅馬舉行會晤，此議題在對話中。沙利文表達了對中國與俄羅斯結盟的擔憂。華盛頓警告稱，如果北京幫助莫斯科入侵烏克蘭，將面臨經濟懲罰和被全球孤立。

路透社報道說，兩名美國官員表示，美中兩位官員在羅馬舉行了長時間會晤。美國對北約盟友和幾個亞洲國家稱，中國之前暗示願意向俄羅斯提供軍事和經濟援助，以支持其戰爭。

其中一位不具名官員稱，這條通過外交電報發送的美國信息還顯示，預計中國將否認這些計畫。

第二位美國官員表示：“這是真的，很嚴重，真的令人擔憂。”

會晤結束後，白宮發表了一份簡短的聲明，稱沙利文提出了一系列美中關係問題，兩位官員就俄羅斯對烏克蘭的戰爭進行了大量討論。聲明說，“他們還強調了在美中之間保持溝通渠道暢通的重要性。”

另一名美國官員在會談前表示，沙利文曾計畫警告稱，如果中國繼續支持俄羅斯，可能會在全球範圍內被孤立，但並未提供細節。

最近幾周，美國和其他國家的官員試圖向中國表明，站在俄羅斯一邊可能會對貿易流動和新技術開發產生影響，並可能使中國面臨二級制裁。

這是沙利文和楊潔篪自去年10月以來的首次會晤，當時兩位官員在蘇黎世舉行閉門會議，試圖緩解一年前在阿拉斯加會晤上激烈言辭交鋒後的緊張關係。

美國官員周日對路透表示，俄羅斯在入侵烏克蘭後請求中國提供軍事裝備，這引發了美國政府內部的擔憂，即北京可能會通過幫助加強莫斯科的軍事力量來破壞西方援助烏克蘭的努力。

路透社今天報道說，中國周二否認了美國官員關於俄羅斯在烏克蘭問題上尋求軍事援助的說法，並指控美國散布“惡意的虛假信息”，有可能使衝突升級。

此前，中國外交部新聞發言人趙立堅已經回應稱，軍事請求純屬美方的“虛假信息”。

該報道說，中國駐倫敦大使館在一份聲明中告訴路透，“美國在烏克蘭問題上一再散布針對中國的惡意虛假信息。”中國官方說，“中國在促進烏克蘭和平談判方面發揮了建設性作用。”聲明稿並指出，“現在當務之急是緩解局勢，而不是火上澆油，且應努力以外交解決問題，而不是讓局勢進一步升級。”

幾位美國官員說，俄羅斯在2月24日入侵烏克蘭後曾向中國要求提供軍事裝備，這令白宮擔憂北京可能破壞西方幫助烏克蘭軍隊保衛國家的努力。

路透社今天指克里姆林宮否認提出過任何此類請求。