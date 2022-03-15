俄羅斯侵烏戰爭

普京本來算好的要打閃電戰，此前在克里米亞，在格魯吉亞，都是旋風般取勝的，沒想到這次遭遇烏克蘭頑強抵抗，以至於俄方軍力軍備損失慘重。最近甚至傳出，俄羅斯要中國提供武器。

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法國智庫國際關係戰略研究所俄羅斯中心研究員Dimitri Minic認為，對人員死傷武器被毀的數字需謹慎處理，但俄羅斯方面的死亡數字仍然很驚人，莫斯科3月5號第一次公布，500士兵陣亡，之後再沒有數字，而基輔則稱俄軍死亡12000人，真實的數字應該在兩者之間。美國五角大樓3月8號的評估，俄軍死亡2000至4000人，而美國情報機構最新的評估是5000至6000人，這兩個數字，第一個已經與俄軍當年侵略車臣十年戰爭死亡的數字接近：4280人人；第二個已經大大超過車臣戰爭俄方死亡人數。烏克蘭總統澤連斯基則宣布，烏克蘭軍人1300人喪生。

Oryx平台根據視頻查證評估雙方軍備損失，截至3月11日，俄軍損失186輛坦克，包括被烏軍炸毀、繳械，丟棄以及損壞。也就是平均每天損失11輛。還有，損失271輛裝甲車，333輛運輸車輛，11架飛機以及10架直升戰鬥機。從統計方法看，這一評估屬於低估。車臣第二次戰爭的俄羅斯軍備損失的數據是個謎，但根據俄方自己公布的參與敘利亞戰爭的數據，從2015到2018，俄軍總共損失8架飛機，7架直升戰鬥機，一到兩輛裝甲車。

專家認為，僅從嚴格的計算學角度看，根據國際戰略研究所（IISS）評估，俄羅斯有充足的儲備，目前俄羅斯投入烏克蘭戰爭的有15至20萬士兵，俄羅斯可以投入的軍力為90萬，其中28萬陸軍，這不包括200萬預備軍人。從軍備看，雖然俄羅斯已損失了很多坦克，但它能夠行動的坦克有3000輛，主要類型是升級版的T72，還有更新型的T80和T90，倉庫中還有10000輛。除此之外還要加上5180步兵作戰車輛，1968門自動炮以及6000輛運輸軍車。

Dimitri Minic指出，近日，一列列火車從俄羅斯開進烏克蘭，滿載着重型裝甲軍備，法國戰略研究基金會俄羅斯防禦及安全專家Isabelle Facon認為，普京輸不起這場戰爭，所以他做好了投入大量軍備的準備，至少要讓地面形勢轉換到有利於或然的談判，普京的立場看起來絲毫未變。

不過，Dimitri Minic分析，開戰僅僅兩周，俄方損失相當嚴重。理由很簡單，烏克蘭正在發生的戰爭是一場強度非常大的戰爭，俄羅斯早已不適應這樣的戰爭。俄方在第一階段企圖實施類似於美國1990至2000那種快速打亂對方戰略，主要以“外科手術般精準打擊”為主，失敗後，被迫早早開始第二階段，這一階段人的付出和軍備的付出代價都很高昂，我們現在看到的是一場歐洲早已消失的規模龐大的常規戰爭。

這一戰爭節奏可能繼續在未來延續，包圍城市，俄國人最後將面臨以死傷慘重出名的街巷戰，莫斯科是否準備好了犧牲巨大數量的士兵以達到佔領城市的目的？Dimitri Minic分析，在俄羅斯傳統戰略文化上，人力不足可惜。這點與西方相反，在西方，一個人戰死，即被視為是失敗。因此，或可預見的有兩種局面，俄方在未來數周把戰爭強度提升到到最大化，包括頻繁轟炸，縮小包圍圈，在最短時間奪取哈爾科夫、馬里烏波爾和基輔，或者俄方延遲軍隊進城，等待補足新的兵源試圖在優勢地位下展開談判。但Isabelle Facon分析，目前給人的印象是俄羅斯想儘力避開城市街巷戰，他們清楚，等待他們的是什麼。

Dimitri Minic認為，無論如何，俄羅斯無法持續地維持現在的節奏。而Isabelle Facon分析，俄方最終可能採取其熟悉的戰略，轟炸、炮擊，最近幾日他們已強化了轟炸，可能在近日會進一步強化和加速，為談判爭取主動。普京“通過戰爭贏得烏克蘭人民的支持”的幻想早已化作了碎片。

另外一個不利因素是，俄羅斯職業軍人數量雖然很大，但並非無限。普京最早下令禁止使用新兵，其國防部長紹伊古周三承認，已經動用新兵作戰。這說明烏克蘭頑強抵抗俄方措手不及，迫使俄羅斯求助於大量新兵，Isabelle Facon指出，派遣這些根本沒有來得及訓練，也沒有強烈作戰動機的新兵上戰場，這與車臣戰爭時避免派遣新兵上戰場害怕遭至百姓反對的謹慎戰略完全背道而馳。

俄軍最大的陷阱是必須避免戰爭延長，造成的後果是軍心民心動蕩，反戰情緒滋長。這一點可以參照當年蘇軍佔領阿富汗的情形，當阿富汗戰爭不似官方所宣布的最終演變成長期戰爭，士兵開始人心渙散，而且阿富汗參戰的俄羅斯士兵大多也是征來的新兵，既不想作戰，又嚴重缺乏“使命感”。

另外，如果俄軍要長期佔領烏克蘭，俄軍將被迫面對熟悉地形的當地人民不斷的武裝暴動和遊記戰爭，俄軍死傷越來越多，開小差，拒絕作戰的也會越來越多，

專家們同意，現在面對的實際情形是，烏克蘭危機比之前預想的大大延伸，克里姆林宮準備了那麼長久的侵烏侵略，現在想退出去也沒那麼容易。