新頭殼：俄羅斯聯邦安全局密件揭中國曾計畫今秋攻台？

俄羅斯/中國/台灣

台灣媒體新頭殼今天報道，俄羅斯侵犯烏克蘭震驚全球，親俄的中國也受到國際關注，俄羅斯反貪腐網站Gulagu.net負責人、人權運動人士奧塞奇金（Vladimir Osechkin）近日公布一份由俄羅斯聯邦安全局（FSB）分析師所寫的內部情報分析，爆料俄羅斯要栽贓烏克蘭有大規模毀滅性武器等消息，近日再度釋出的報告提及台灣，更揭露中共總書記習近平曾考慮今年秋天“全面接管台灣”。

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新頭殼今天報道稱，俄羅斯聯邦安全局內部文件曝光，指中國當局｢曾考慮今秋全面接管台灣｣。

該報道稱，這一篇據稱是俄羅斯聯邦安全局分析師所撰寫的報告指出，習近平曾考慮過今年秋天全面犯台，因為他需要取得小勝利讓自己三度連任，不過在他看到俄羅斯侵略烏克蘭而萬劫不復之後，習近平意識到攻打台灣的機會已經不復存在，更讓美國可藉此威脅中國，並且讓習近平的政敵取得有利條件。

至於烏俄戰況部分，該報告強調，若對俄羅斯的制裁持續增加，俄羅斯砲擊全歐洲已經成為可能，這不是虛張聲勢，這種手段的支持者有些是決策高層，其中內部有許多聲音宣稱，若繼續等待，只會讓俄羅斯被國內壓力所摧毀，所以對外戰爭可以降低內部壓力，而且把攻擊性向外釋放。

該報道稱，另外，針對這份密件內容的真實性，曾獲歐洲調查新聞獎的情資記者葛羅西夫（Christo Grozev）在推特上Po文提到，烏克蘭曾經泄露假的FSB文件作為心理戰術，但他把這份報告內容拿給2名前任跟現任FSB內部工作人員檢視，他們皆表示“這毫無疑問是同事寫的”。