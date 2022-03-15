法新社：西方敦促中國拋棄普京

中國/俄羅斯

美國、歐洲人.. 中國正面臨著巨大的外交壓力，西方敦促北京不能成為自入侵烏克蘭以來受到無數制裁的俄羅斯的保命線。法新社說，但中國不願意丟手北京的朋友莫斯科。

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據法新社今天報道稱，凍結資產，禁止向普京領導的國家出口某些產品，倡議癱瘓俄羅斯銀行業，對俄羅斯公司關閉歐洲空域......根據金融評級機構惠譽的數據，西方在最近幾周實施了幾輪制裁，以至於俄羅斯現在正處於債務違約的邊緣。

據美國《紐約時報》援引匿名官員的話說，被孤立並在貨幣暴跌中掙紮的莫斯科據說已經要求其中國鄰國提供經濟和軍事援助。報道稱，中國似乎已經做出了積極的回應，至少是部分回應。但中國在與俄羅斯的友誼和避免國際譴責的期望之間，很難取得平衡。因為中國自己可能會發現自己成為西方制裁的目標。

在美國國家安全顧問沙利文和中共最高外交官員楊潔篪在羅馬舉行會議後，美國周一稱中國與莫斯科的 "結盟 "令人深感擔憂。

自俄羅斯入侵開始以來，中國一直拒絕公開譴責俄羅斯的行動，並在上周稱讚中國與俄羅斯的友誼仍然 "堅如磐石"。

法新社稱，當烏克蘭境內的轟炸畫面和數十萬逃離戰火的難民正在引起國際社會的強烈情緒時，這是一個很難堅持的立場。

面對現在說要減少對俄羅斯能源依賴的西方國家，俄羅斯自然去求助於中國，因為中國的增長一直需要能源。據莫斯科卡內基莫斯科中心智庫的中俄關係專家亞歷山大-加布耶夫說：“中國只考慮自己的利益，僅此而已。一個較弱的俄羅斯可能就是一個更符合中國的利益的俄羅斯，因為中國將對俄羅斯有更多的影響力。”

中國目前希望以中立的身份出現，呼籲俄羅斯人和烏克蘭人保持 "克制 "並進行談判，但同時批評北約的擴張。

美國媒體援引未具名官員的話說，北京準備支持俄羅斯經濟，並向普京在烏克蘭的部隊提供武器和後勤支持。法新社稱無法核實這些說法。

歐盟外交政策負責人何塞普-博雷利（Josep Borrell）與其他西方國家首都立場一致，呼籲中國對莫斯科施加相應影響，促進停火。

法新社說，這個呼籲顯然沒有什麼效果。

據澳大利亞悉尼新南威爾士大學的國際關係教授亞歷山大-科羅廖夫反問道：“中國為什麼不支持俄羅斯，或者更糟糕一點，去破壞與俄羅斯的結盟？”他認為，"中國不太可能改變立場，這表明在國際層面上存在進一步的地緣政治分歧。"

一般認為，北京打算怎麼做？不透明性仍然存在，儘管謹慎似乎佔主導地位。

據中國外交部長王毅周一說，"中國不是（烏克蘭）危機的一方，更不希望受到制裁的影響。"

與此同時，中國的國家媒體也引述克里姆林宮的一些指責，包括指控基輔利用平民作為 "人盾"，以及華盛頓正在資助烏克蘭的軍事生物計畫。

據卡內基莫斯科中心的Alexander Gabuev說：“中國的立場與其說是親俄，不如說是反美。”

對烏克蘭的入侵是在普京訪問北京參加奧運會三周後發生的，烏克蘭戰爭可能會損害克里姆林宮領導人訪問期間被中國描述為 "無限 "的中俄友誼。而上海國防戰略研究所教授倪樂雄預測說：“衝突的時間越長、越激烈，中國的情況就越複雜。”