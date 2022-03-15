王毅稱俄烏衝突中國持中立立場 不應受制裁影響

俄羅斯/中國

中國外交部長王毅星期二說，中國拒絕受到西方對俄羅斯制裁的影響。王毅稱，中國不是烏克蘭與俄羅斯危機參與者，更不希望受到制裁的影響。王毅堅持，"中國有權維護自己的權利和合法利益。"

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據法新社今天引述中國官方的新華社消息說，中國外交部長王毅星期二說，中國拒絕受到西方對俄羅斯制裁的影響。中國外交部長王毅是在周一在與西班牙外交部長何塞-曼努埃爾-阿爾巴雷斯的電話交談中作上述表示。

王毅稱，"中國不是（烏克蘭）危機的一方，更不希望受到制裁的影響，"王毅周一在與西班牙外長何塞-曼努埃爾-阿爾巴雷斯的電話交談中還說，中國始終反對使用制裁來解決問題，特別是沒有國際法依據的單邊制裁。

王毅稱，"中國有權維護自己的權利和合法利益。"

據法新社說，王毅的表述是在美國擔心中國對莫斯科提供支持時發表的。北京沒有譴責對烏克蘭的入侵，並將入侵的原因歸咎於西方國家的 "擴張"。

美國國家安全顧問傑克-沙利文和中國最高外交官員楊潔篪在羅馬舉行高級別會議後，白宮一位高級官員周一表示，美國對中國在烏克蘭戰爭中 "與俄羅斯保持立場一致 "感到 "深切關注"。但這位官員拒絕評論美國媒體關於莫斯科在入侵烏克蘭的過程中要求北京提供經濟和軍事援助的報道。

中國方面，在被要求對此發表評論時，北京在周一就指稱是 "假新聞"。

據法新社說，據美國國務院發言人內德-普萊斯周一說，"我們正在非常密切地關注中國或任何其他國家向俄羅斯提供援助的程度，無論是物質、經濟還是財政援助，"普萊斯說，"我們已經向北京方面非常清楚地表明，我們不會袖手旁觀，無所作為。他說，"我們不會讓任何國家補償俄羅斯因西方制裁而遭受的損失"。

法新社沒有關於中國新華社是否提及西班牙外長如何回應中國外長王毅的表示的內容。