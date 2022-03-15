華日：面對美國就俄烏問題施壓 中國試圖轉移注意力

美國/中國/烏克蘭/俄羅斯

在美國就中國支持俄羅斯向中國施壓之際，中國試圖把外界的注意力轉向其幫助防止烏克蘭危機加深的努力上。不過中國不願疏遠俄羅斯，削弱了中國在西方國家眼中的公信力，使得中國在促使俄羅斯收手方面能發揮的作用有限。上月初，俄羅斯總統普京和中國國家主席習近平宣布兩國合作“沒有上限”。

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據華爾街日報今天報道稱，拜登政府官員對美國國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)和中共中央政治局委員楊潔篪在羅馬的會晤結果不予討論，僅稱此次長達七小時的會談氣氛緊張。不過白宮新聞秘書帕莎其(Jen Psaki)暗示，美國已經告訴中國，如果中國幫助彌補西方制裁對俄羅斯造成的損失，美國將採取行動。帕莎其在白宮的一次簡報會上稱：“我們已經表明，這會導致後果。”

據中國官方媒體報道，楊潔篪在與沙利文的會晤中把中國描述為這場衝突中的中立方。楊潔篪稱：“中方一貫主張尊重各國主權和領土完整。”他還表示：“中方致力於勸和促談。”

這是兩人去年10月以來的首次面對面會晤。自中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)在俄羅斯入侵烏克蘭幾周前宣布兩國合作“沒有上限”以來，中國越發受到世界很大一部分地區的孤立。雖然到目前為止大多數國家都譴責了莫斯科的行動，但中國沒有將俄羅斯的進攻行為稱為入侵，中國外交部長王毅上周稱俄羅斯為中國“最重要的戰略夥伴”。

這一立場導致許多西方國家將中國與俄羅斯稱為新“軸心”，也影響到習近平為中國樹立負責任大國形象的努力，並可能為美國和歐洲與中國脫鉤提供更多理由。

據華爾街日報稱，一些中國政府的外交政策顧問表示，習近平派遣身為中央外事工作委員會辦公室主任的楊潔篪參加一個重點關注烏克蘭問題的會議，表明中國政府以更加主動積極的態度緩和俄烏危機的意願在增強。就在一個月前，習近平與普京發表的聯合聲明將中俄關係推至七十年來最密切的程度。

顧問們還提到了習近平和中國其他高級官員最近與歐洲領導人通話時說的話，他們在通話中表示，中方願意同國際社會一道努力，推動在烏克蘭的戰火停下來。

不過，許多外交政策分析人士說，北京的戰略重點是與莫斯科結盟，對抗以美國為首的西方世界，這就意味着中國不太可能向俄羅斯施加影響力以促使普京退讓。俄羅斯正指望中國購買其石油和天然氣以及其他產品，來幫助維持經濟運轉。

華盛頓智庫德國馬歇爾基金會(German Marshall Fund)的中國問題專家Andrew Small說：“假如中國要與俄羅斯協商，而且他們認為這將有助於減輕中國面臨的一些壓力，那麼對中國來說，走走過場並不是什麼難事。”不過Small說，中國有可能佯裝調解，讓自己看起來像是在為和平做一些事情，但是僅僅通過來回傳遞信息或主持會談就能做出實質貢獻的可能性微乎其微。

美國官員表示，他們一直在與中國官員溝通，並明確了幫助俄羅斯繞開美國制裁會有什麼後果。

俄羅斯和中國都否認俄方要求中國提供軍事援助。

據一些中國記者稱，最近幾天，中國的審查人員試圖淡化有關俄羅斯入侵烏克蘭的報道，指示中國媒體機構不要發表“親俄”或“親烏”的文章。記者們表示，來自中宣部的另一項要求是所有媒體應避免“唱衰”中俄關係。

該報道稱，位於華盛頓的智庫史汀生中心(Stimson Center)的中國項目主任孫雲(Yun Sun)說，疏遠莫斯科並不是習近平想要的。她指出，即使中國想調整政策，也不會現在就做，因為重新改變立場將讓人質疑是習近平當初令中國在對俄問題上陷入困境。孫雲認為，在習近平尋求打破先例、獲得第三個任期的這一年中，那樣的政策是不可行的。