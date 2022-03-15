面臨新一波疫情 中國消費和失業率出現意外反彈

中國，經濟，新冠疫情

中國正面臨疫情的再次爆發，周二公布的官方數字顯示，1-2月中國零售額意外反彈，但失業率大幅上升。

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據中國國家統計署表示，今年前兩個月中國失業率為5.5%，高於12月的5.1%。這是一年來最快的失業增長。

中國失業率僅針對城鎮居民統計，是當局特別關注的指數，法新社報道 比較2020年2月中國疫情最嚴重時失業率曾達到6.2%的歷史最高，之後回降

1-2月作為家庭支出主要指標的零售銷售錄得意外的加速，同比增加6.7%，遠高於12月份的1.7%增長。統計署將這一增長主要歸因於2月1日開始的農曆新年對消費的帶動。1-2月線上貿易增長尤其增長快速，同比增長10.2%。

在中國疫情反彈背景下，彭博調查此前預計增加值僅3%。

周二中國公布過去24小時報告新增5280例新冠病例，這是自2020年初疫情首次爆發以來的最高感染人數。新一波疫情波及全國近20個省市近三分之二的地區，促使政府對數千萬人實施軟封禁，強化全民篩查， 並限制省際間的旅行。被封的城市中包括了有1700萬居民的科技大都市深圳。

法新社援引澳新銀行的分析師Raymond Yeung報道指，（中國東南部）富裕省份的部分禁錮令人擔憂"， "這些地區佔全國GDP和人口的一半"。保銀資產管理 經濟學家張志偉也預期，疫情惡化 "至少在未來幾個月內對中國經濟構成風險，"

另據中央社報道，中國設定今年經濟成長率目標5.5%，然而隨着俄烏戰事爆發、新一波疫情再起，使原本就不容易的目標更為艱難。分析認為中國經濟穩成長的不確定性加大，投資機構可能下調經濟預測。