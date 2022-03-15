體制內的也不行：胡偉諫文遭刪

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俄烏戰火正熾，中美印象中文網日前轉載中國體制內學者胡偉的專文，呼籲北京當局切割俄羅斯總統普京，否則處境將更孤立，但這篇文章已被中國網管刪光，“中美印象”中文網也遭禁已不得其門而入。

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據中央社今天報道說，中國一名學者發文呼籲當局切割俄羅斯總統普京，文章卻遭網管刪光。中美印象（US-China Perception Monitor）中文網日前轉載胡偉所撰“俄烏戰爭的可能結果與中國的抉擇”一文。

當時記者從網頁下載的胡偉簡介指出，“胡偉是國務院參事室公共政策研究中心副理事長，上海市公共政策研究會會長，察哈爾學會學術委員會主任委員，教授、博導”。而據中國國務院官網介紹，國務院參事室是國務院直屬機構，於1954年設立，主要職責是調查研究、建言獻策、諮詢國事。

據胡偉在文章中指出，俄烏戰爭將使美國重新獲得西方世界領導權，並提升在非西方世界的影響力，其他國家不得不選邊站併產生從眾效應，“台灣也將加入反華大合唱”，於是中國將更加孤立。胡偉另建議，“中國不能與俄羅斯總統普京綁在一起”，需要儘快“切割”，並強調他是以學者個人名義，客觀分析戰爭可能的後果並提出對策，供中國最高決策層研判和參考。

胡偉的見解與當今中國主流輿論大不同，一度在中美印象的微信帳號廣為流傳；但這位學者之見卻也招來網上抨擊。像是察網專欄作家林愛玥發文反批，“敢問胡偉，跪下就萬事大吉了嗎…”。

目前胡偉的全文已被刪光，中美印象中文網也無法進入，在記者截稿前，中美印象英文網則仍是中英文全文照登，不知稍後是否會被刪除，而YouTube頻道“源主Master”則掛載全文有聲版本。

中美印象是美國非營利機構卡特中心（Carter Center）官網，標榜致力於建設創新性平台以促進中美互信，緩解兩國緊張關係等。網站主編劉亞偉是中美關係史博士、卡特中心中國項目主任，曾陪同前美國總統卡特（Jimmy Carter）訪中。網站顧問群包括全國政協常委、北京大學國際問題學者賈慶國，以及前美國美中貿易全國委員會（U.S.-China Business Council）主席卡普（Robert Kapp）等人。