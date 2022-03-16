台灣官方否認駐俄代表遭俄外交部訓斥「只是溝通」

台灣/政治

台灣民眾黨立委邱臣遠今天在立法院質詢指出，他接到陳情，由於台灣外交部長吳釗燮日前一篇批判俄羅斯的個人推文，導致台灣駐俄羅斯代表耿中庸被俄羅斯外交部叫去訓斥。對此，吳釗燮答覆時指出，只是正常意見交流，而且並沒有提到他的推文。

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吳釗燮2月26日曾透過台灣外交部的官方推特，發表以英文縮寫JW署名的個人推文，指俄羅斯發動野蠻戰爭，中國也趁機鬆懈台灣對歐美的信任與防衛決心，但台灣將明智選邊，譴責並制裁侵略者。

立法院外交委員會今天邀請吳釗燮業務報告時，朝野立委都關切俄羅斯是否將對台灣採取報復行動。吳釗燮表示，目前俄羅斯僅將台灣列入不友善國家地區名單，沒有其他報復措施，駐俄代表處營運正常，沒有縮編。民眾黨立委邱臣遠則就駐俄代表被俄羅斯外交部叫去訓斥的事提出質詢。

他會後說明指出，有陳情者向他描述，因為吳釗燮的那篇推文，台灣駐俄羅斯代表耿中庸被俄國政府請去「訓斥」；吳釗燮則說，只是「溝通」。邱臣遠認為，這是詮釋問題，可能是一種「激烈溝通」，他將繼續深入了解實情。

國民黨立委江啟臣詢問，俄羅斯有沒有撤僑的必要？吳釗燮表示，俄羅斯因為受到國際制裁，經濟狀況惡化，但當地約170位台灣人民現在人身安全無虞，其他國家也還沒開始撤僑，外交部已經做過撤僑排練，會視狀況隨時應變。

邱臣遠詢問台灣是否可能與烏克蘭深化關係，吳釗燮只簡單答覆說，「跟烏克蘭互動有敏感性」，不願繼續說明。民進黨立委林靜儀要求外交部規畫台烏戰後合作，吳釗燮表示，台灣一定會儘力協助烏克蘭災後重建。

此外，國民黨立委鄭天財在內政委員會質詢時關切中選會即將審查「你是否同意以『台灣』為全名申請參加所有國際運動賽事及2024年巴黎奧運」公投案，他認為，從公投法、國民體育法等相關規定來看，這根本不該列入公投。

他提到俄烏戰爭指出，俄羅斯出兵絕對是錯誤、要譴責，但烏克蘭的總統犯了非常大錯誤，做了這樣決策，造成人民、軍人死傷。因此，這個公投案必須慎重，中選會依法不該列入，「假設人民支持，不要成為對岸的理由」。

台灣中選會主委李進勇答詢時說，公投案能不能成立還是要看是否符合公投法規定，審這個案子跟俄烏戰爭沒有關係。