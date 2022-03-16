國際法院下令俄羅斯立即停止入侵

俄羅斯侵烏戰爭

2022 年 3 月 16 日，荷蘭海牙聯合國最高法院應烏克蘭要求下令俄羅斯停止其毀滅性入侵，記者們在屏幕上聆聽主審法官瓊·多諾霍（Joan Donoghue）的講話。

聯合國國際法院周三要求俄羅斯立即停止對烏克蘭的入侵行動，國際法院對俄羅斯大規模入侵烏克蘭造成的人道悲劇嚴重關切。裁決文件顯示，13名法官投贊成票，2名法官投反對票，分別來自俄羅斯和中國。

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位於荷蘭海牙的聯合國國際法院裁定烏克蘭勝訴，基輔當局稱讚這是司法的完全勝利，也是烏克蘭的勝利。

聯合國最高法庭裁決後，烏克蘭代表要求“俄羅斯必須按照國際法院的裁決行動，從烏克蘭撤軍”。

國際法庭的判決具有強制性且不能上訴，但國際法院沒有強制執行其裁決的手段。

國際法院主審法官多諾霍(Joan E. Donoghue)宣讀判決書時聲明，俄羅斯聯邦必須立即終止始於2022年2月24日的侵入烏克蘭的軍事行動。

聲明說，法院對俄羅斯軍隊在烏克蘭大規模使用武力造成的人道悲劇嚴重關切。

聯合國大法官同時命令莫斯科立即停止其所有部隊在烏克蘭的任何軍事行動。

烏克蘭遭到俄羅斯入侵後緊急向國際法庭提告，要求聯合國最高司法機構命令俄羅斯立即終止對烏克蘭的軍事行動。基輔認為，俄羅斯借口烏克蘭對頓涅茨克和盧甘斯克的講俄語區的人口進行種族滅絕，非法為其入侵辯護。

俄羅斯拒絕出席 3 月 7 日至 8 日的國際法院聽證會。但在一份書面文件中，莫斯科駁斥了法院對烏克蘭索賠的管轄權。

應基輔的要求，國際法院決定宣布緊急裁決令，命令俄羅斯立即停止入侵。

作為對戰爭罪指控調查的一部分，海牙的另一家法院---國際刑事法院（ICC）也在調查這場衝突。該法院檢察官周三訪問了該國。