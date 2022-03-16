國難當頭 澤連斯基演講震撼國會山

俄羅斯侵烏戰爭

他的國家正在遭受侵略，他堅守基輔領導抵抗，烏克蘭總統澤連斯基只能通過視頻向美國國會演講，他在演講中把烏克蘭與美國，與自由世界的命運緊緊連在一起，他的演講有一種超越的高度，美國全體國會議員兩次起立向他鼓掌致意。

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澤連斯基告訴美國國會議員，目前是烏克蘭至暗時刻，美麗的國家成了戰場，自由的國土正在遭侵略者殘暴地屠戮，他對美國國會說，俄羅斯不僅攻擊我們，攻擊我們的土地和我們的城市，還對我們的價值觀，基本的人類價值觀發起野蠻攻擊，他們通過坦克和飛機來攻擊我們的自由，攻擊我們選擇自己未來的權利。

澤連斯基在美國國會的演說把真實的情感，普世的價值觀，以及對美國自身歷史的參照融為一體，同時提出最明確最具體最急需的要求，語句簡潔，效果卻最大化。雄辯，有力，從演員成為民族英雄的澤連斯基總統動人的演說打動了整個國會山。

澤連斯基先用烏克蘭語，最後用英語演說，他希望通過演說把人們對這場戰爭的威脅和挑戰的認知擴至烏克蘭自身的命運之外，烏克蘭戰爭關乎歐洲的安全，自由世界的前途。澤連斯基直接了當但毫無挑釁性地向拜登總統吶喊：“您是一個國家的總統，一個偉大的國家的總統，我希望您更是世界的領袖，世界的領袖，維護世界和平的領袖”。

澤連斯基在演說中配放一段視頻和圖表，向在座的各位展示：2月24日以前，他的烏克蘭美麗的面貌，2月24日之後，他的烏克蘭被撕裂被摧殘的景象。國會會議大廳鴉雀無聲，澤連斯基的雙眼飽含淚水。

澤連斯基的聽眾們完全被他激情有力深沉地演講征服了。美國國會議員們對這位面容明顯疲倦卻意志堅定的烏克蘭總統報之以熱烈的掌聲。澤連斯基了解美國，他特別援引兩段美國歷史上的關鍵事件，提醒他們此刻的烏克蘭就像美國的珍珠港時刻，也像美國遭遇的九一一時刻，災難從天而降。

澤連斯基強調他的重大使命就是保衛烏克蘭的天空，對抗俄羅斯的狂轟濫炸，他說，如果設立禁飛區的要求過高，他希望美國提供替代援助，比如向烏克蘭提供類似S-300那樣的地對空導彈防禦系統。

澤連斯基的要求得到了兌現，拜登當天下午簽署命令，再向烏克蘭提供額外的八億美元軍援，包括提供尖端無人機，毒刺地對空導彈，以及由美國及其盟邦向烏克蘭運送S-300導彈防禦系統，在烏克蘭天空已經被俄羅斯控制的情況下，這些尖端的空防武器，也許對烏克蘭最有用處。

值得提及的是，澤連斯基沒有在演說中提到俄烏談判，也沒有談到烏克蘭未來的地位---非軍事化或者中立，一如莫斯科所希望的那樣？他也沒有提及邊界問題，也沒有談到加入北約和歐洲聯盟的問題。澤連斯基為一種新形式聯盟辯護，一種由“負責任國家”組建的，被他稱之為“U24”即全天候干預的組織，可以在地球任意一角制止衝突以及應對特大自然災害。

澤連斯基的演說激發了美國議員的熱情，成功地把美國民主黨人和共和黨人聚集在一起。

澤連斯基已是烏克蘭再生的象徵。