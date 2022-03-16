拜登授權向烏克蘭提供尖端武器 美媒指包括無人機彈簧刀

俄羅斯侵烏戰爭

美國媒體分析，拜登向烏克蘭提供的尖端武器包括“彈簧刀”(Switchblade)，這是一種逮住目標隨即轉化為導彈，與目標同歸於盡的利器。圖為AeroVironment公司的Puma AE小型無人機系統與經過戰鬥驗證的Switchblade致命徘徊導彈的自動協調傳輸相結合 過程。

烏克蘭總統澤連斯基周三上午對美國國會演講時要求美國提供防空系統，美國總統拜登下午簽署向基輔再提供額外的八億美元軍事援助的命令。美國將向烏克蘭提供先進的毒刺地對空導彈系統，尤其將提供最尖端的無人攻擊機。

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美國在一周內向烏克蘭提供10億美元的軍事援助，這是極其罕見的。

根據拜登簽署的文件，美國將向烏克蘭提供“包括800套防空系統，確保烏克蘭軍隊能夠繼續阻止襲擊烏克蘭人民的飛機和直升機，保衛烏克蘭的領空。”

援助還包括9000套反裝甲系統，“這些是便攜式，高精度的肩扛式導彈，烏克蘭軍隊使用它們非常有效地摧毀了入侵的坦克和裝甲車輛”，還有包括機關槍、榴彈發射器和彈藥在內的小型武器，以及無人機。

新的軍事援助還包括800個毒刺防空系統，2000個標槍反坦克導彈，1000個輕型反裝甲武器，6000個AT-4反坦克火箭筒，100套無人機系統，100個榴彈發射器，5000把步槍，1000把手槍，400頂機關槍，400支散彈槍，2000多萬發彈藥，2.5萬套防彈衣以及2.5萬頭盔。

美國還向烏克蘭提供100個無人攻擊機，拜登指出，這批無人機是美國最尖端最完美的武器，將賦予烏克蘭自我保衛的能力。

華盛頓沒有立即說明它們是什麼類型的無人機，但國務院發言人暗示，它們將是可以用來對付裝甲車的無人機。法新社援引多家美國媒體的報道，它們極可能是 "彈簧刀(Switchblades) ，即擊中目標後才會爆炸的無人機。

由於擔心引發世界大戰，美國和北約未能滿足烏克蘭提出設立禁飛區的要求，但是美國媒體分析，華盛頓有可能將向烏克蘭大量提供最新型的戰術導彈系統---“彈簧刀 ”無人機，這種無人機輕便可攜帶。專家分析，“彈簧刀”是一種介於巡航導彈和無人作戰飛行器之間的智能導彈武器，這種導彈可以在目標區遊盪一段時間以搜索目標，並在定位目標後收起雙翼，變成一枚小型巡航導彈，與襲擊目標同歸於盡，被形容為“神風特攻”。

美國總統拜登周三承諾幫助烏克蘭軍隊配備更高效的裝備，以及提供基輔所要求的遠程防控系統。美國國務院發言人普萊斯表示，美國將幫助烏克蘭人從我們的友邦國家獲得既能實現遠程防空又為他們熟悉掌握的武器。他指這些武器“源自俄羅斯或蘇聯的”系統。

美國眾議院外交委員會主席格雷戈里·米克斯（Gregory Meeks）在CNN還披露，還將向烏克蘭運送S-300防空系統，這一尖端的俄羅斯導彈防控系統將直接針對俄國戰機，米克斯說，S-300防空系統可能將由其他北約成員國運送至烏克蘭。

CNN資深記者吉姆（Jim Sciutto）發推稱，美國及其北約夥伴國正在向烏克蘭提供數套地對空導彈系統，他援引一名美國高官稱，這批地對空導彈系統包括移動防控系統SA-8，SA-10，SA-12，SA-14等蘇聯時代的系統，其射程超過毒刺導彈，具備擊落巡航導彈的能力。