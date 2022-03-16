拜登稱普京為“戰犯” 澤連斯基向美國國會發表演講尋求更多幫助

拜登/普京/烏克蘭/俄羅斯

美國總統拜登周三稱發動入侵烏克蘭戰爭的俄羅斯總統普京為“戰犯”；而烏克蘭總統澤連斯基對美國國會發表視頻講話，尋求獲得美國更多支持，並呼籲拜登做一名"和平的領袖"。烏克蘭政府周三宣布，被俄軍綁架的梅利托波爾市市長費德羅夫已經獲釋。

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法新社報道，這是拜登首次將發動入侵烏克蘭戰爭的俄羅斯總統普京稱為"戰犯"。拜登周三參加在白宮組織的打擊家庭暴力活動時，向一名詢問他的記者表示，(普京）是一名"戰犯"，但拜登沒有發表其他的言論。白宮發言人普薩基隨後表示，"拜登此言發自內心，正如我們在電視上看到的，這是一個野蠻獨裁者的野蠻行徑"。她表示，關於定義俄羅斯在烏克蘭犯下戰爭罪，美國國務院正在審議法律程序。

俄羅斯克里姆林宮發言人德米特里配對此表示，"拜登稱普京為戰犯是"不可接受的也是不可原諒的"。

而烏克蘭總統澤連斯基周三透過視頻方式，向美國國會發表歷史性的演說，他直接呼籲美國總統拜登緊急在烏克蘭上空設立禁飛區，澤連斯基說："成為世界的領導者就意味着是成為和平的領導者”。

身着軍色T恤衫的澤連斯基在演說中提到美國曾發生的珍珠港攻擊與911恐襲事件，希望美國能設身處地為烏克蘭着想："我們的國家每天都在經歷同樣的情況，就在此時此刻"，"俄羅斯已經把烏克蘭的天空變成成千上萬人的死亡之源"。

澤連斯基並借用美國民權運動領袖馬丁路德金的"我有一個夢"名言表示，"我有一個需求，我需要保護我們的天空，我需要你們的決定、你們的協助。"

澤連斯基呼籲在烏克蘭上空設立人道禁飛區，如果無法滿足這一需求，他也期望美國能提供戰機與防空武器，以強化烏克蘭空域保護民眾、自由與土地。

他並呼籲美國做出更多行動，制裁所有俄羅斯政治人物。他也呼籲美國企業離開俄羅斯市場，因為"充斥我們的鮮血"，他呼籲美國國會議員帶頭施壓，以確保俄羅斯不會收到任何可以用來摧毀烏克蘭的一分錢。

澤連斯基倡議設立新機構，一個有能力立即停止衝突，在24小時內提供所有必要援助，甚至武器，給予制裁、人道支持、政治支持、財政與維持和平、迅速拯救世界、生命所需的一切。

澤連斯基並在演說中公布一段畫面，讓外界看見戰前與戰時的烏克蘭，民眾生活從平靜、歡笑到城市遭到砲火攻擊的劇變與戰爭的殘酷，畫面最後再度訴求"關閉烏克蘭天空"。

他最後以英文向美國總統拜登喊話表示，你是一國領袖，"希望你成為世界領袖，成為世界領袖意味着成為和平領袖"。

另據法新社報道，烏克蘭政府周三宣布，被俄軍綁架的梅利托波爾市市長費德羅夫（Ivan Fedorov）已經獲釋。總統澤連斯基已經同費德羅夫通了電話說，很高興聽到他的聲音。

俄軍在佔領梅利托波爾市後，3月11日傳出將市長綁架帶走。此後，札波羅熱州另一座城市第聶伯羅魯德內的市長馬特維耶夫也被俄軍綁架。