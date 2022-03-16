美國禁李寧產品入口 疑涉北韓強迫勞工

美中/貿易

中國運動用品巨頭李寧公司生產的商品，遭美國海關扣留，原因是調查顯示，該公司的生產線涉及使用北韓勞工，違反了美國針對侵犯人權的政權的制裁令。不過，李寧公司在香港股市的股價今(16日)早不跌反升，中午收市價為52.7港元，較之前一日的收市價上升3.43%。

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美國海關和邊境保護局在當地時間15日發出的聲明中表示，美國各地海關自昨(14日)起執行有關拘留令，若李寧公司能夠在扣留通知發出後30天內提供明確和令人信服的證據，證明其商品不是由罪犯勞工、強迫勞工或受刑事制裁的契約勞工所生產，有關產品將可獲放行，否則商品可能會被扣押和沒收。

根據2017年通過的美國敵對國家制裁法案（Countering America's Adversaries Through Sanctions Act，簡稱CAATSA），任何產品若其生產全部或部分涉及北韓、伊朗及俄羅斯，均不可入口美國，除非生產商能證明有關產品不涉及強迫勞動力。

不過，北韓多年來向俄羅斯和中國等地派遣數以萬計的公民從事體力勞動，並從中獲得5億美元的外彙。根據彭博通訊社紀錄，有關款額在聯合國2017年叫停這種做法以懲罰平壤的核試驗和彈道導彈試射時，約佔該國經濟的1.5%。自此，儘管俄羅斯已停止聘用北韓勞工，但仍有北韓人到中俄做工，主要從事伐木工作，人數可能涉及數千人，但由於俄羅斯受制裁，有關工人以盧布支薪，令北韓獲得外彙的數額有所減少。

李寧有限公司由奧運體操金牌得主李寧於1990年創立，以李寧及AIGLE等六個品牌生產鞋履、運動服裝和配飾。除了加大中國內地投資，該公司近年大舉進軍海外市場，但亦受中國的外交關係影響，例如印度奧委會因為2020年的中印邊境衝突等因素而取消李寧作為官方裝備贊助商的資格。