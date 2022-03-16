美聯儲宣布加息 鮑威爾預期美國通脹今年下半年會回落

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美國聯儲局一如市場預期, 宣布加息0.25厘，這是2018年12月以來首次加息。美聯儲的決策也開啟了升息循環，旨在壓制新冠疫情期間衝上40年高點的通貨膨脹。在美聯儲宣布加息後，美元兌日元周三攀升至六年來的最高水平。鮑威爾預期美國通脹今年下半年會回落。

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經過兩天會議，美聯儲官員以8票對1票, 通過加息0.25厘決議，將聯邦資金利率目標區間從兩年前新冠疫情初期趨近零的水平調高到0.25%至0.5%。多數官員預期今年剩下的6次決策會議都將升息，讓基準利率逐步回到疫情爆發前水平。

美聯儲會後聲明表示，通脹居高不下反映疫情期間供需失衡、能源價格高漲、物價壓力更加廣泛，俄軍2月下旬入侵烏克蘭及相關事件可能為通膨帶來更多上升壓力，並壓抑經濟活動。

另外，美國勞工部上周公布，美國2月消費者物價指數（CPI）年增7.9%，創40年來新高。

美聯儲多數官員預期，今年底核心通膨率將降至4.1%，高於去年12月預測的2.7%。

俄烏戰爭爆發後，西方國家嚴厲制裁俄羅斯恐拉高能源與大宗商品價格，中國近期疫情升溫也可能使全球供應鏈亂局惡化，導致通膨更難降溫。

美聯儲主席鮑威爾在會後記者會說，美聯儲十分關注通膨與通膨預期進一步上升的風險，聯邦公開市場委員會決心採取"必要措施"恢復物價穩定，當前經濟勁道足以應對貨幣政策緊縮的局面。

鮑威爾指出，俄羅斯入侵烏克蘭使通脹短期面對上升壓力，包括來自商品價格、供應鏈及貨運等方面，很多國家及企業都拒絕俄羅斯商品。

他說，烏克蘭危機可能對美國貿易活動及供應造成溢出效應，東歐地區的戰爭透過多個渠道衝擊美國，形容戰爭導致供應鏈問題更錯綜複雜。

不過，鮑威爾說，仍預期美國通脹今年下半年會回落，相信通脹將會逐月回落，全年通脹維持高企，但會低於去年。他指，通脹將比預期更長時間才會重返目標，如果通脹並無趨於緩和，美聯儲將採取必要行動。