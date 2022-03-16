馬里烏波爾一劇院遭俄軍炮彈擊 俄外長：談判部分內容接近達成協議

俄羅斯/烏克蘭/烏克蘭危機

烏克蘭被圍困的南部重鎮馬里烏波爾一間劇院周三遭俄軍炮彈擊中，在東北部城市切爾尼戈夫俄軍開槍打死10位正在排隊等候領麵包的平民；俄方周三透露，在烏克蘭同意討論維持中立後，雙方很快針對和平協議的若幹部分"達成共識"。

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俄羅斯對烏克蘭的軍事行動持續。馬里烏波爾副市長表示，事發時在劇院建築內逃避戰火的人數目在1000至1200之間，暫時未知死傷。他並指俄軍襲擊一隊從當地出發、前往中部紮波羅熱市的平民撤離車隊，5人受傷，包括一名兒童。

據稱，此前在馬里烏波爾被俄軍佔據的當地最大醫院，院內共400名病人、醫護及工作人員，仍然未能離開。報道指約30萬人被困在馬里烏波爾，面臨斷水斷電，也沒有燃氣供應，食物及藥物越來越少。

另據美國使使館稱，10名烏克蘭人排隊領麵包遭俄軍開槍打死。烏克蘭官員也稱，俄軍在北部城市切爾尼戈夫殺死10人。官員在聲明中說襲擊發生在周三上午，當時俄方武裝部隊成員，向在一間雜貨店附近排隊領麵包的人開槍。

美國駐基輔大使館周三表示，俄羅斯部隊在烏克蘭東北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）開槍打死10位正在排隊等候領麵包的人。

大使館說："今天，俄羅斯部隊在切爾尼戈夫射殺10名排隊等候領麵包的人。這種可怕的攻擊必須停止。我們正在考慮所有可用的選項，以確保在烏克蘭的任何暴行都有人承擔罪責。"

大使館在官方推特（Twitter）和臉書（Facebook）頁面發布聲明時，並沒有提及握有何證據能證明俄軍發動攻擊。

俄羅斯並未對美國大使館的聲明做出立即評論。莫斯科否認針對烏克蘭的平民發動攻擊。

俄羅斯侵犯烏克蘭遭到頑強抵抗，雙方同時也持續談判。俄方周三透露，在基輔當局同意討論維持中立後，雙方就快針對和平協議的若幹部分"達成共識"。烏克蘭總統澤連斯基周三表示，和平談判內容聽起來已較為實際可行，但還需要更多時間，才能做出符合烏克蘭利益的決定。

根據路透社報導，俄羅斯外長拉夫羅夫向俄羅斯新聞網站RBC表示："目前正認真討論（烏克蘭的）中立地位，當然還有安全保證議題。"他強調："現在協商正在討論這一點，已有極其明確的構想，就我的看法，已經接近達成協議。"

拉夫羅夫還說，俄羅斯總統普京2月曾提到，烏克蘭維持中立，還有在北約組織不擴張的情況下給予烏克蘭安全保證，是可能影響局勢的變數。烏克蘭官員則認為，莫斯科當局正逐漸接受未能以武力強行組建新政府，以及新兵人數不足等問題。對這場戰爭可望將於5月落幕、比預期要早抱持一絲希望。

澤連斯基此前表示，他早已不要求讓烏克蘭加入北約，而基輔準備接受西方的安全保證，這些保證並不包括烏克蘭加入北約的長期目標，這被視為是一個讓步的跡象。