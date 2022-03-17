俄羅斯軍隊在烏克蘭東部攻擊造成至少27人死亡

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烏克蘭總統澤連斯基周四請求西方幫助“停止這場戰爭”，俄羅斯軍隊在烏克蘭東部的攻擊造成至少27人死亡。土耳其外長周四與烏克蘭外長會談後表示，烏克蘭提出由聯合國安理會5個常任理事國、土耳其和德國，作為未來與俄羅斯可能協議的擔保國。澤連斯基周四再次與法國總統馬克龍通了電話。

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法新社報道，土耳其外長恰武什奧盧周四與烏克蘭外長庫列巴會談後表示，烏克蘭提出由聯合國安全理事會5個常任理事國、土耳其和德國，作為未來與俄羅斯可能協議的擔保國。

恰武什奧盧此前在莫斯科與俄羅斯外長拉夫羅夫，之後又在烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）與烏克蘭外長庫列巴會談。

他與庫列巴閉門會談後告訴媒體："烏克蘭提出聯合國安全理事會5個常任理事國、土耳其和德國參與的集體安全協議。"恰武什奧盧表示，在分別走訪俄、烏兩國後，"增加了"他對達成停火的希望。

他還說："我的理解是，俄羅斯對此不表反對，可能會接受這樣的提議。"安理會5個常任理事國包括英國、中國、法國、俄羅斯、美國。

土耳其總統埃爾多安與俄羅斯總統普京周四通話，再度提出主辦普京與烏克蘭總統澤連斯基澤倫斯基會談的建議。

土耳其總統府通訊署在聲明中指出，埃爾多安強調，為使俄、烏就特定議題達成協議，兩國領導人有會面必要。他也重申開闢人道走廊讓平民逃離戰爭的必要性。