克格勃同事眼中的普京

俄羅斯侵烏戰爭

有些人登峰造極之後，總有一大堆人造神，當年的小特務會被尊稱為“一代神探”，後者似乎更符合正在侵烏的俄羅斯領導人普京的故事。他當年的同事日爾諾夫披露，普京曾被視為是一名不合格的間諜。

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謝爾蓋-日爾諾夫(Sergueï Jirnov)，前克格勃成員，現在生活在法國，記者，國際關係專家。他與普京1984年一同加入克格勃，同時受訓。日爾諾夫潛入法國行政學院時，曾與前奧地利外交部長卡琳·克尼瑟（Karin Kneissl），法國總理辦公室主任尼古拉斯·雷維爾（Nicolas Revel），法國共和黨總統候選人瓦雷利 佩雷斯(Valérie Pécresse)同學。他向法國媒體披露，他們一起在蘇聯著名的間諜學院安德波羅夫學院受訓時，普京曾被學院宣布不合格。

日爾諾夫是那種專門培訓打入西方高級行政機構的克格勃特務，作為現任俄羅斯總統普京的克格勃同學，他如何解釋普京當下的行為舉止？在他眼中，普京到底是一個什麼樣的克格勃？

日爾諾夫對費加羅報說，克格勃成員的生涯主要是在說謊中度過，這是做克格勃的基本功。他先談起普京的簡歷：普京被克格勃分配到列寧格勒後，首先在政治警察部服務九年，然後被派到俄羅斯對外情報培訓基地---莫斯科安德羅波夫學院集中訓練12個月，這座學院挑選、灌輸，訓練真正的間諜。只有被視為具備“偵察兵”資格的，才被派往國外，“我就是在這座學院被選中，然後被派往法國，打入法國行政學院(ENA)的。”

普京的培訓並不順利，一年後，安德羅波夫學院宣布他並不適合做真正的間諜，認為他不能分析自己作出的決定是否正確以及這樣的決定會對他自己以及對克格勃會產生什麼後果，普京被重新送回列寧格勒。普京為什麼沒有在那時被克格勃開除，日爾諾夫說，克格勃當時共有42萬軍官，即使是一個平庸的小混混也能在那裡做一輩子。按照彼得原則，普京中校終於熬到了可用的門檻，他被派到東德一座外省城市擔任聯絡官。“對我們克格勃的間諜來說，那個位置一錢不值。”

無論如何，普京在克格勃的這段經歷對他的政治前途起到了重要作用：正是在那裡，他建立了伴隨他走向最高權力的近衛網絡，幫助他後來得到了最好的位置，即最有油水的位置：情報、後勤、大型國有企業等等。

普京現在給人的印象好像很孤立？到底誰能進入克里姆林宮甚至親近他，他和誰一道做出決定？

日爾諾夫說，普京後來的確改變很多，周圍幾乎成了真空。剛開始，他還聽妻子的話，當妻子明白她的話被置若耳旁風，便提出離婚，他的第一個非家庭圈子，主要是他的 "奧澤羅"（Ozero）的老戰友。奧澤羅相當於法國的一種夫妻或者朋友合夥註冊的購房公司SCI，負責管理大夥在聖彼得堡地區購買的豪華大別墅。當普京1999年接管克里姆林宮時，他們跟隨他發起了對俄羅斯的接管。奧澤羅實際上已經取代了過去的政治局，其中半數來自列寧格勒的前克格勃同事，他在1990年代與他們一起發財致富。二十年後，這些人都老了，時代也變了，

普京現在誰的話也聽不進去，甚至克格勃 的話也聽不進去。後者能給他提供的也是能夠支持其沉迷於幻想的所謂情報。這是一種斯大林式的蛻變。你不能說他是瘋子，那是不準確的，而且是侮辱性的。但他已經變得偏執，有精神變態的傾向。新冠病毒和自我隔離似乎也加重了他孤立的傾向。普京工作的方式很奇怪，他厭惡開會，因為開會總要有多人參加，因此同時就有了多個見證。他也厭惡做決定，但他不希望他人知道，普京寧願一個個單獨談話，每個計畫，他都會在經過長期支支吾吾後同意其中一個，但這不見得是一個很邏輯的決定。

日而諾夫的結論是，事實上，普京利用任何想要持久統治的獨裁者的老技巧：分而治之，甚至任命一些傻瓜承擔重任。我們今天觀察到了，俄羅斯軍隊在烏克蘭戰場出現了嚴重的運作障礙，但普京還挺着，甚至拿核彈威嚇。他幾乎有這樣的印象：普京選擇了政治自殺和經濟自殺。