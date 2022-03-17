布林肯：拜登將向習近平表明任何支持俄羅斯侵略行為將付出代價

美國/中國/俄羅斯/烏克蘭危機

美國國務卿布林肯周四表示，拜登周五同習近平對話時將清楚表明：任何支持俄羅斯侵略烏克蘭，特別是向莫斯科提供軍事援助的行為，都將遭到報復。布林肯指：中國拒絕譴責俄羅斯的侵略行為，還試圖將自己打造成中立的仲裁者，與維護國際規則"背道而馳"。布林肯並指俄羅斯對烏克蘭平民發起襲擊"已經構成戰爭罪"。

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法新社報道，布林肯周四向媒體表示，"我們擔心他們(中國）正計畫直接向俄羅斯提供軍事裝備的援助，用於烏克蘭戰場"。布林肯說，"拜登總統明天將與中國國家主席習近平會談，拜登會明確告訴習近平，中國將對任何支持俄羅斯侵略的行為承擔責任，我們將毫不猶豫地讓他付出代價。"

布林肯重申：中國"有責任施加其對普京的影響力，也有責任維護北京聲稱承認的國際規則及準則"，布林肯說，"但恰恰相反，中國的行為似乎與此背道而馳：中國拒絕譴責俄羅斯的侵略行為，還試圖將自己打造成中立的仲裁者，而走向相反的方向"。

布林肯並在周四舉行的記者會上表示，俄羅斯對烏克蘭平民發起襲擊"已經構成戰爭罪"，他並指責莫斯科沒有在外交方面"做出足夠的努力"。

布林肯說，蓄意鎖定攻擊平民構成戰爭罪，"在過去三周造成如此程度的破壞後，很難得出俄羅斯人不是針對平民發起襲擊的結論"。

布林肯並表示，"拜登總統昨天提到在烏克蘭已經犯下了戰爭罪，我認同這一說法"。

美國總統拜登周三稱俄羅斯總統普京為“戰犯”，莫斯科稱這一指控“不可原諒”。

布林肯說，美國的專家"正在就俄羅斯可能在烏克蘭犯下戰爭罪搜集資料進行審查，布林肯承諾，將與國際調查人員分享調查結果，對戰爭責任者繩之以法。

在被媒體問及與戰事同時進行的俄羅斯與烏克蘭之間的談判，布林肯表示，一方面我們對烏克蘭在炮火轟炸之下仍接受談判表示敬意，另一方面，我沒有看到俄羅斯方面採取任何重大努力通過外交結束它挑起的戰爭”。

俄羅斯入侵烏克蘭受到國際社會同時譴責，立場"親俄反美"的中國陷入尷尬。先前有傳言指中國同意軍援俄羅斯，中方矢口否認，中國駐烏克蘭大使日前更承諾"絕對不會攻擊"烏克蘭，被外界視為表態不會援俄，中國外交部隨後對會不會向俄羅斯提供武器或其他援助避而不答。

路透社的分析稱，拜登政府本周公開和私下對北京發出一系列威脅，稱如果中國支持俄羅斯入侵烏克蘭，將會面臨相應後果。美國國家安全顧問沙利文與中國中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪周一在羅馬進行了長達七個小時的緊張會談。

但在向北京方面大聲發出外交警告後，拜登政府的官員仍在討論下一步應該採取什麼措施，以確保中國不會幫助俄羅斯逃避西方的制裁，或在烏克蘭傷亡人數不斷上升的情況下向莫斯科提供武器。

羅馬會晤的一個直接結果是北京變得更加憤怒，據了解會談情況的人士說，北京在會談中態度"好鬥"。

拜登政府正在觀望中國的行動，然後再決定採取何種行動。白宮發言人普薩基周一表示“我們將密切關注”。一名美國高級官員說，他們將調查向俄羅斯提供了哪些軍事、經濟或其他支持。

美國周一告訴北約盟國和幾個亞洲國家，中國已暗示其願意向俄羅斯提供軍事和經濟援助，以支持俄羅斯在烏克蘭的戰爭。

沙利文在會談前警告稱，如果中國幫助莫斯科逃避全面制裁，中國“絕對”會面臨後果。

分析援引波士頓大學全球發展項目(Global Development Project)負責人Kevin Gallagher表示，中國可能會發現，在威脅被公開後，很難改變路線和做出讓步。中國今年2月宣布與俄羅斯建立“上不封頂”的戰略夥伴關係，“這不是一個好的戰略舉措”。