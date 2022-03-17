朝鮮試射導彈失敗，該國媒體避而不談

朝鮮/導彈試射

3月17日星期四，朝鮮媒體對此前一天該國發射疑似新型洲際彈道導彈發射失敗一事保持沉默。韓國軍方披露，周三上午，朝鮮在平壤附近發射了一枚彈道導彈，但本次試驗卻以失敗告終。

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據韓國媒體<朝鮮新聞>網站報道，周三當天，在平壤附近發現有碎片墜落，天空中蜿蜒漂浮着一團紅色煙霧。

一般情況下，朝鮮在試射導彈24小時後，官方媒體<勞動新聞>和<朝鮮中央通訊社>會發布有關成功試射的報道，通常還附有照片。然而今天，卻沒有出現任何關於本次試射的報道。韓國世宗學院（l'Institut privé Sejong）研究員鄭相昌（Cheong Seong-chang）表示：朝鮮不斷讚揚其領袖的出色領導，不願披露任何有關失敗的消息。

據法新社報道：韓國與美國曾在上周披露：平壤正在準備發射一種新型洲際彈道導彈（ICBM）Hwasong-17，這種導彈被軍事分析人士稱為“怪物導彈”。

朝鮮將在4月15日慶祝該政權創始人金日成110周年誕辰。許多分析人士認為，朝鮮將在引來此一時刻之際試射導彈。甚至有專家認為，周三爆炸的導彈恰恰就是新型洲際彈道導彈火星17號（Hwasong-17）。鄭相昌指出：朝鮮希望將目前的節日氣氛保持到4月15日，領導人不希望普通民眾知曉有關試射失敗的消息。人權活動人士則表示：朝鮮對本次發射失敗保持沉默的表現凸顯了朝鮮民眾的生活受到了極其嚴格的控制。

今年年初以來，朝鮮已進行了十次導彈試驗，創歷史新高。美國印度和太平洋司令部譴責了朝鮮這次試射，並敦促平壤不要從事 “破壞穩定” 的活動。

朝鮮最近準備測試洲際彈道導彈引起美韓兩國高度戒備。駐韓美軍表示，朝鮮增加導彈試驗危及東北亞的和平，安全和穩定。