歐盟強烈譴責俄軍攻擊烏克蘭平民 G7聲明要求俄羅斯立即停止軍事行動

歐盟/G7/烏克蘭危機

歐盟周四強烈譴責俄羅斯攻擊烏克蘭東南部港都馬里烏波爾的平民避難所，指俄羅斯"蓄意攻擊平民的行動是可恥且無法接受的"，嚴重違反國際人道法則，未來將被追究責任。七國集團外長會議發表聲明，要求俄羅斯履行國際法院裁決，立即停止在烏克蘭的軍事行動，撤出軍隊。

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法新社消息，歐盟外交及政策高級代表博雷利周四晚間在一份聲明中，強烈譴責俄軍襲擊馬里烏波爾劇院，聲明指出，“歐盟以最強烈的措辭譴責俄羅斯軍隊攻擊平民的行為，而他們繼續以平民和烏克蘭民用基礎設施為目標進行攻擊”。

根據衛星圖片，在馬里烏波爾有平民避難的戲劇院遭到俄軍炮轟，戲劇院兩側的牆壁與屋頂都塌陷。馬里烏波爾市長助理安德留申科（Pyotr Andryuschenko）指出，之前戲劇院內約有1000人，目前不清楚有多少人生還。

博雷利指，被攻擊的劇院樓頂有大大標誌寫着"兒童避難所"。博雷利說，這種蓄意攻擊平民及民用基礎設施的行動是可恥且無法接受的，嚴重違反國際人道法則。根據國際法，俄羅斯無權在第三國領土使用武力，未來將追究參與這場戰爭罪行的政府及軍方官員責任。

歐盟引述國際法院16日裁決，強調俄羅斯必須立即無條件停止軍事行動，撤出所有部隊和軍事裝備，並充分尊重烏克蘭的領土完整、主權和獨立。

另據報道，周四在柏林舉行會議的七國集團外長發表聲明，要求俄羅斯履行國際法院裁決，立即停止在烏克蘭的軍事行動，撤出軍隊。

G7外長在聲明中譴責俄軍向平民攻擊，圍困烏克蘭南部馬里烏波爾等城市。聲明並指責俄羅斯總統普京"正在指揮一場可恥的戰爭，導致以百萬計民眾逃離家園，大量基礎建設、醫院、劇院及學校，遭受破壞"。

G7外長聲明指，犯有戰爭罪並向平民發起攻擊者必須承擔責任。

此前，位於海牙的國際法院作出裁決，俄羅斯必須立即停止在烏克蘭的軍事行動。

烏克蘭官員周四也指責俄軍空襲收容平民的劇院。俄羅斯出兵烏克蘭踏入第四星期，在被圍困的南部港口城市馬里烏波爾，官員指責俄軍空襲一間收容了超過1000名平民的劇院，救援人員繼續在瓦礫中搜索，傷亡情況暫時不清楚。俄羅斯否認攻擊劇院。商業衛星圖片顯示，可以看見劇院被攻擊前，建築物前的空地上，有用俄語寫上"兒童"的大型字樣。