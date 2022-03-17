習近平要把中國帶到哪裡去

俄羅斯侵烏戰爭與中國

2022年2月4日，中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京在北京會晤時交談。兩人當天舉行峰會後發表了旨在凸顯中俄關係無上限的聯合聲明。

俄羅斯侵烏，中國在習近平指揮下越卷越深。

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中美羅馬會談無果而終後，北京似乎感覺到一點事態嚴重，駐美大使秦剛在『華盛頓郵報』發表文章，指有人散步虛假訊息，抹黑中國。但是，秦剛的辯駁蒼白無力。騎牆或者走鋼絲不行了，中國要做出選擇。

問題嚴重到要中國做出選擇的地步，與中國領導人習近平的表現密不可分。2月4日，普京與習近平發表北京宣言，這是中方首次明確反對北約東擴，宣布中俄友誼“沒有上限”，引起世界警惕，西方一些媒體開始以“軸心”的概念來形容中俄關係。

北京宣言與侵烏戰爭有無因果關係，關於兩個事件的時間點，有幾種說法，一種中俄商定，習近平知情；一種，普京似乎掌握着更多的主動權，習近平被老朋友一步一步往裡拖，結果越陷越深。還有一種看法是，在俄羅斯侵烏問題上 ，中國存在巨大的情報失誤。

美國中央情報局局長伯恩斯在美國國會聽證會發言說，至少有一點可以肯定，出乎習近平預料的是俄軍遭遇烏克蘭激烈抵抗以及西方反應的力度。

俄羅斯侵烏戰爭進入膠着狀態。因此有了後來北京的被動局面。一方面西方要求中國澄清立場，北京至今拒不承認俄羅斯侵烏是“入侵”；一方面傳出俄羅斯要求中國提供軍備和經援，俄羅斯閃電戰算計落空引發的這種雙向的夾擊力量，迫使習近平的中國做出選擇。

秦剛大使現在如何辯解中國不知情都顯得亡羊補牢。美國在俄烏戰爭爆發前，多次告知中國，希望利用其特殊影響力阻攔俄羅斯侵烏，遭中國拒絕，之後便有了習普北京宣言，之後更有西方媒體關於俄羅斯官員向北京透露何時侵烏的時間，只是到了什麼層級暫不能斷定的報道。等到金融時報曝出俄羅斯要求中國提供軍事和援助，情況變得十分嚴重，騎牆已無可能。而北京向俄羅斯靠攏是要付出代價的，普京也需要北京方面做出實際而明確的支持。

在這一背景下，美國國家安全顧問沙利文與中共外交事務最高官員楊潔篪的羅馬會談就被認為帶有攤牌的性質。這一會談是在媒體報道中方向俄加速靠攏甚至有可能向俄羅斯提供武器的氛圍中召開。

一些中國背景的觀察人士預感到問題的嚴重，甚至認為此會將決定未來幾十年的國運。不少分析人士不抱樂觀的原因是，他們指出習近平在重大時刻總是錯判。近幾年，中美貿易戰，香港局勢，對台關係，新冠疫情，習近平每一次的決定都讓局勢更加惡化，中國離世界愈行愈遠。

羅馬會談持續了7個小時，與阿拉斯加中美會談公開對抗相比，閉門會談顯得相當可怕的寧靜。雙方發言只能通過事後官方公報的隻言片語推測，但雙方都使用了諸如“非常坦率”的交換意見之類的說法，美方匿名官員則描述會談“激烈”。

美國國家安全顧問沙利文會後重申了此前已發出的警告，如果中國幫助俄羅斯躲避制裁，必定面對嚴重後果。這意味着，中方在會談中沒有顯示任何與俄羅斯切割的前景。沙利文這是“有言在先”了。

英國衛報報道稱美方在會談結束後對北京是否會改變支持莫斯科的立場持悲觀態度。悲觀的原因是中俄關係是由最高層主導的。“這實際上是一個習近平的項目。他是完全地、從根本上支持與俄羅斯建立密切夥伴關係。”美方認為，雖然中國的 中下層官員對中俄關係存有疑慮，但習近平與普京抱團反美，試圖終止美國的霸主地位。

中國體制內的有識之士已看出中俄靠近的危險，3月5日，中國國務院參事室公共政策研究中心副理事長鬍偉發表文章呼籲中國儘快與俄羅斯切割，“不能與俄羅斯總統綁在一起”，他認為“通過與普京切割以及放棄中立立場，有助於樹立中國的國際形象，並藉此機會通過各種努力緩和與美國和西方的關係。”否則，“普京倒下後美國從面臨中國與俄羅斯兩個戰略競爭對手轉變為鎖定中國一個進行戰略遏制，歐洲將進一步與中國切割，日本成為反華急先鋒，韓國進一步倒向美國，……台灣也將加入反華大合唱。”這篇文章已經被中國審查部門撤下。

中國已故外交官吳建民一篇關於九一一之後中國領導層應該保持沉默還是支持美國的文章最近廣為流傳，時任中共總書記江澤民決定譴責這一恐怖事件，向美國政府和人民表示深切慰問，吳建民寫道，“這一決定讓中美關係撥雲見日步入坦途，並為中國贏得了多年的發展機遇期。”

加州大學聖迭戈分校21世紀中國中心主席和全球政策與戰略學院研究教授謝淑麗（Susan Shirk）對美國之音表示，即便是中國現在認為與俄羅斯的友誼是習近平犯下的最大的外交失誤，中國也不會承認。“他們不能承認這是一個錯誤，因為這是習近平個人的錯誤”。

華爾街日報2月16日一篇報道稱，“一些中國高級官員之前暗示，他們擔心與俄羅斯結盟的代價”。

分析人士指出，中國的前途和一位執迷不悟、一心一意“保江山”，也就是死心塌地保自家政權的領導人，且這將是一位長期執政的領導人綁在一起，是非常危險的。