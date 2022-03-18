拜習通話 習近平稱烏克蘭戰爭不符合任何人的利益

俄羅斯侵烏戰爭

美國總統拜登與中國國家主席習近平周五進行了將近兩小時通話，中國中央電視台在第一時間報道稱，習近平在會談時表示，“國家關係不能走到兵戎相向這一步，衝突對抗不符合任何人的利益”。

廣告 繼續瀏覽後續

根據央視和新華社通稿，習近平強調 : “烏克蘭局勢發展到這個地步，是中方不願看到的”。習近平還表示，“作為聯合國安理會常任理事國和世界前兩大經濟體，我們不僅要引領中美關係沿着正確軌道向前發展，而且要承擔應盡的國際責任，為世界和平與安寧作出努力。”

美國國務卿布林肯在拜登與習近平通話前幾小時表示，拜登要向習近平明確指出，希望中國不要支持俄羅斯侵略烏克蘭，更不要向烏克蘭提供武器，也不要向俄羅斯提供經濟援助以減輕國際制裁的衝擊力。否則中國必須為此付出代價。

習近平所說“國家關係不能走到兵戎相向這一步”是否暗示中方不支持俄羅斯侵略，還是各打一棒？但從習近平隨後使用了“兩句中國的老話”：“一個巴掌拍不響”及“解鈴還須繫鈴人”，似乎又在模糊究竟誰應承擔這場侵略戰爭的責任。

新華社通稿稱，習近平對拜登總統有關不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持台獨，無意同中國發生衝突的“表態”，“十分重視”

根據白宮，拜登與習近平的通話始於國際標準時間13時03分，結束於14時53分，美國方面尚未就會談內容發表文告以及評論。

拜登是在白宮戰情室與習近平進行電話對話的，通常，美國總統在這裡指揮最危險的行動以及最艱苦的談判。

美國國務院二號人物謝爾曼周五稍早對CNN明確表示這次電話通話的利害關係："我們希望在國際舞台上非常重要的中國共產黨（......）明白，他們的未來是與美國、歐洲、其他發達國家和發展中國家一起。他們的未來不是支持弗拉基米爾-普京"。

比起謝爾曼相對溫和的表述，美國國務卿布林肯周四的表述極具威脅力，他說，"我們嚴重關切他們正在考慮直接協助俄羅斯提供軍事裝備，供其在烏克蘭使用。拜登總統明天將與習主席會談，並明確表示，中國將為任何支持俄羅斯侵略的行動承擔責任，我們將毫不猶豫地對他們施加代價。

這是美國自俄羅斯發動侵烏戰爭以來對中國發出的最嚴厲的信號，美國此前已經譴責中國與美國“結盟”。

對美國總統拜登而言，無論戰略和經濟層面，美中兩國是無情的競爭關係，但仍應保持對話通道，使得這一對抗不至於導致全球混亂。但是，美國總統的這一設想經不起中國對俄羅斯的公開支持帶來的嚴峻挑戰，中國以提供武器或經濟金融協議等形式，幫助莫斯科設法至少部分規避西方的嚴厲制裁。

自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，珍惜與莫斯科關係並與俄羅斯一樣對美國懷有嚴重敵意的中共政權，一直沒有呼籲俄羅斯總統普京從烏克蘭撤軍。

但是習近平與普京的中俄合作“無上限”被俄羅斯侵烏戰爭送上火烤，不少分析認為，習近平對烏克蘭頑強抵抗俄軍以及西方團結一致嚴厲制裁俄羅斯斷絕其經濟與金融交流網絡感到驚愕。