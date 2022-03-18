白宮：拜登向習近平發出警告：援俄將付出代價

美國/中國/烏克蘭危機

備受關注的美國總統拜登與中國國家主席習近平周五視頻對話持續近2小時。白宮發出的聲明稱，拜登向習近平發出警告，如果中國向俄羅斯提供物資支持將面臨後果和影響。拜登同時也向習近平重申美國對台政策不變。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報道，在拜登與習近平視頻對話結束4小時後，美國白宮發出聲明稱，會談聚焦烏克蘭戰爭，持續近2小時。兩國領導人表達了希望"保持暢通的溝通渠道"的願望。

白宮稱，拜登向習近平"詳細例舉"了西方對俄羅斯實施的嚴厲經濟和金融制裁，但聲明中沒有具體說明如果中國向俄羅斯提供援助將面臨何種報復。

法新社稱，備受關注的美中兩國元首會晤並不意味着美國或中國的立場發生重大轉變，中國迄今為止從未譴責或批評俄羅斯對烏克蘭的入侵行為。

法新社稱，據中國電視台的報道，習近平繼續保持"模稜兩可"的態度，他表示軍事衝突“不符合任何人的利益”，並強調“烏克蘭危機（不是我們希望看到的）”。

中國外交部在"拜習會"後發表的聲明中呼籲美國和北約就莫斯科的“安全擔憂”與俄羅斯進行“對話”。

法新社稱，美國擔心中國可能會向俄羅斯提供軍事援助，或者北京暗助莫斯科規避西方的制裁。

在極具爭議的台灣議題上，拜登重申美國對台政策沒有改變，並重申，美國繼續反對任何單方面改變現狀的行為。

另據中央社報道，在問及拜登是否要求習近平公開譴責俄羅斯行為時，美方資深官員在電話背景簡報指出，拜登並未在周五的對話中向中國提出具體要求，而是讓習近平了解情況，闡述現況與觀點以及各項行動，拜登的闡述"坦率且直接"，他並表示，透過外交途徑解決危機是必要的。

關於中方是否承諾不會援助俄羅斯，這名資深官員未正面回應，僅表示"中方會做出自己的決定"，並要媒體參考中方發出的對話紀要。

在談到台灣議題時，拜登向習近平重申，美國對台政策不變，強調美國持續反對任何片面改變台海現狀的立場。

這名官員表示，拜登重申美方基於台灣關係法、美中三公報與對台六項保證的一個中國政策。但拜登也表達對北京在台海脅迫與挑釁行為的擔憂，他明確表明美方反對任何片面改變台海現況的行為。

這名官員強調，拜登政府一貫展現對台灣堅如磐石的支持，也會持續這麼做。